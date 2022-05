Firenze – In San Frediano ci sarà un luogo intitolato a Don Danilo Cubattoli. La delibera di intitolazione di una strada al “prete degli ultimi” è stata approvata oggi dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Toponomastica Alessandro Martini.

“Don Cuba ha legato il suo nome al rione di San Frediano – sottolinea l’assessore – e ci è sembrato giusto individuare in quel quartiere un luogo che lo ricordi per sempre. Stiamo lavorando per programmare la cerimonia di intitolazione nel giorno del suo centesimo compleanno, il 24 settembre. Sono sicuro che sarà una festa per tutto il quartiere dove il ricordo di Don Cuba è ancora molto vivo e presente”.

Il luogo intitolato è il tratto di strada tra le mura di San Frediano, piazza Verzaia e Borgo San Frediano, in pratica la continuazione di via Lungo le Mura di Santa Rosa.