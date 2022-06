Firenze – Per il secondo anno consecutivo, e finalmente in una piazza piena di persone, la città di Firenze ha celebrato il suo Santo Patrono, San Giovanni rinnovando l’antica tradizione dell’Incoronazione del Marzocco.

Al centro della scena, la Corona del Marzocco, ideata dalla Bottega Orafa Paolo Penko in collaborazione con la società di San Giovanni Battista, il Comune di Firenze e il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Una creazione unica, ideata per l’occasione per celebrare il Patrono di Firenze. Preziosi trafori, cesellature e incisioni a bulino, arricchite con smalto rosso cremisi traslucido alternato a smalto bianco, caratterizzano questo capolavoro d’arte orafa. Perle, granati, cristalli di vari tagli e forme ed un lapislazzuli sono stati utilizzati per “gioiellare”, alla maniera antica, la corona destinata a decorare la testa del Marzocco.

È stata la vicesindaca Alessia Bettini a porre la corona sulla testa del Leone simbolo della potenza fiorentina. Il cerimoniale ha come base storica quello che si svolgeva in occasione degli stessi festeggiamenti nel XVI secolo. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina si è mosso da Palagio di Parte Guelfa per raggiungere Piazza della Signoria dove si è unito alla delegazione della Società di San Giovanni Battista, detentrice della Corona. Al termine, l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla sinergia di Comune di Firenze, Società di San Giovanni Battista, Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino e Bottega Orafa Paolo Penko.

Come da tradizione, una seconda cerimonia si terrà nei prossimi giorni. Storicamente infatti l’incoronazione si teneva quattro giorni prima di San Giovanni (24 giugno) e la deposizione quattro giorni dopo. L’appuntamento con la seconda cerimonia è fissato per il 26 giugno, sempre alle 11, per la deposizione della corona. Le due cerimonie, brevi ma di grande impatto simbolico e spettacolare, si tengono con il contributo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, schierato in piazza della Signoria. Le cerimonie affondano le radici in un passato antichissimo: già nel 1349 sulla facciata Nord di Palazzo Vecchio venne collocato un Marzocco in pietra che, durante le celebrazioni del patrono di Firenze San Giovanni Battista, veniva solennemente incoronato. Come a indicare che solo a lui era consentito portare una corona in una città libera.