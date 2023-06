Firenze – Torna, in piazza Santa Croce, il Calcio Storico Fiorentino. Sabato 24 giugno (alle 18) la finale dell’edizione 2023 tra gli Azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella. Il Corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15,45. Arriverà sull’Arengario di piazza della Signoria intorno alle 16,30 per poi riprendere il cammino verso piazza Santa Croce.

Il Magnifico Messere sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, vincitore della gara al Golden Gala – Pietro Mennea di Firenze dello scorso 2 giugno. Leonardo Fabbri è, attualmente, con la misura di 21,81 metri, il miglior lanciatore d’Europa del 2023. È ottavo nel ranking mondiale ed uno dei candidati per una medaglia ai prossimi mondiali di atletica leggera che si svolgeranno a Budapest dal 19 al 27 agosto.

Già tutti venduti i biglietti per la finale. È prevista una diretta per tutti coloro che non potranno essere in piazza. Le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, dalle 15,45, su Toscana TV (Canale 11) e Firenze TV (Canale 80). In replica alle 21 su Toscana TV e alle 23 su Firenze TV.

ShowLab avrà la diretta anche su DAZN (in tutta Italia per tutti gli abbonati alla piattaforma) e produrrà la versione in 360 insieme a Gold, e ospiterà le televisioni di tutto il mondo fra le quali NHK dal Giappone, BBC Inghilterra, Cuarto dalla Spagna, World Rugby Tour dagli Stati Uniti. È, inoltre, in lavorazione un documentario sul mondo del Calcio Storico Fiorentino che verrà poi trasmesso in tutto il mondo.

L’immagine del Palio è la vincitrice dell’opera selezionata dal concorso organizzato dalla professoressa Milana Zunino coinvolgendo le sei scuole di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Su circa 40 lavori pittorici realizzati appositamente per il Palio del Calcio Storico 2023, la commissione ha selezionato l’opera dello studente Claudiu-Alexandru Mazepiuc. I paliotti sono stati, invece, realizzati dagli studenti del Liceo Alberti – Danti, sezione grafica grazie alla professoressa Stefania Silvari. Un paliotto è stato realizzato da Laura Liuti, il secondo da Samuele Giombi.

Ecco i provvedimenti per la mobilità:

I divieti di sosta in via Ghibellina (da via Buonarroti al numero civico 58R), largo Bargellini, via Magliabechi e Borgo Santa Croce saranno in vigore a mezzanotte alle 20.

Saranno invece in vigore nella fascia oraria 8-20 i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche a piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), lungarno alle Grazie, Volta dei Tintori e piazza dei Cavalleggeri. Nella fascia oraria 11-20 si aggiungerà anche il divieto di sosta in piazza Santa Croce compresa la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi. Divieto di sosta anche in piazza Santa Croce compresa la corsia di collegamento via dei Benci/via Verdi sabato e domenica in orario 11-20.

Passando ai divieti di transito, sabato dalle 12 alle 20 scatterà la chiusura al traffico della zona piazza Santa Croce. In dettaglio si tratta di via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), Corso Tintori, via dei Benci, Borgo Santa Croce, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazano (tra piazza Santa Croce e via del Fico), via dei Pepi (tra piazza Santa Croce e via del Fico), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), piazza Santa Croce (carreggiata di collegamento tra via dei Benci e via Verdi), via Malenchini, piazza dei Peruzzi (tra via delle Brache e via dei Benci), Volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri (tra lungarno della Zecca e Corso Tintori), lungarno della Zecca Vecchia (corsia con direzione da via delle Casine piazza dei Cavalleggeri eccetto mezzi di soccorso, corsia con direzione da viale Giovine Italia a via delle Casine eccetto mezzi di polizia e soccorso, veicoli autorizzati Ztl A e B). Ulteriori provvedimenti collegati: senso unico in via dei Bentaccordi (da via dell’Anguillara verso piazza dei Peruzzi), inversione di marcia in via Torta (da via dell’Anguillara a via della Burella), senso unico in via Isole delle Stinche (da via della Burella a via della Vigna Vecchia). Sarà inoltre revocata la corsia preferenziale in via dei Benci (da Ponte alle Grazie a Corso Tintori).

Oltre ai provvedimenti per la finale, sono stati predisposti divieti di sosta e di transito legati al passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina. Saranno in vigore divieti di sosta in via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori. Previsti inoltre divieti al passaggio dei partecipanti lungo l’itinerario del corteo, a partire dalle 15.45, lungo il percorso: Parte Guelfa-via Pellicceria-via di Porta Rossa-via dei Tornabuoni-via della Spada-via del Sole-piazza Santa Maria Novella-via dei Banchi-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori-via dei Tornabuoni-via degli Strozzi-piazza della Repubblica-Calimala-piazza del Mercato Nuovo-via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza della Signoria-via della Ninna-via dei Benci.

Per quanto riguarda il percorso di ritorno, i divieti di transito al passaggio del corteo sono previsti dalle tra le 19 e le 20 e interesseranno piazza Santa Croce-via dell’Anguillara-piazza San Firenze-via della Condotta-via Porta Rossa-via Pellicceria-piazza di Parte Guelfa.

Foto: Luca Grillandini