Firenze – Amaro risveglio domenica mattina, per i cittadini residenti in San Jacopino, a Firenze. Arredi urbani, panche e muretti erano stati vandalizzati nella notte con scritte eseguite con spray arancione, con messaggi contro il Green Pass. Gli anonimi (ad ora) vandali hanno anche abbattuto un dissuasore della sosta in cemento. A darne notizia, il comitato cittadini attivi San Jacopino che, avvisato subito dai residenti, ha provveduto a contattare gli uffici competenti per una cancellazione rapida delle scritte e il ripristino dei dissuasori, in pessime condizioni di stabilità. Le autorità sono intervenute per un sopralluogo, nella speranza che le ” telecamere di sicurezza ” siano d’aiuto .

Il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza della zona erano state denunciate dal comitato nei giorni scorsi, in una assemblea pubblica, in particolare sono aumentati i furti e lo spaccio, oltre a sempre meno rispetto delle regole di convivenza civile, situazione che induce i cittadini a chiedere più prevenzione e presenza delle forze dell’ordine. Sulla questione, il comitato cittadini attivi san Jacopino “si farà sentire in tutte le sedi del governo cittadino e forze dell’ordine” .