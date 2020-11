San Piero a Sieve – Si tingeranno di rosso, grazie ad una suggestiva illuminazione, le statue che a San Piero a Sieve sono collocate nel Parco Antonio Berti. L’iniziativa, voluta dal Comune di Scarperia e San Piero e dall’Unione dei Comuni, è promossa dalla locale Pro Loco, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza delle Donne. In un momento di chiusura, come quello dovuto alla pandemia, per chi non potrà vedere questo suggestivo spettacolo, nato per sensibilizzare su un tema, purtroppo ancora attualissimo, ci sarà la possibilità di osservare l’effetto di tale illuminazione sulle pagine facebook ed instagram della Pro Loco sanpierina. L’iniziativa è prevista nella serata di mercoledì 25 novembre.

“Abbiamo accolto con grande partecipazione, spiega il presidente della Pro Loco, Sauro Bani, l’invito dell’Unione dei Comuni e del Comune di Scarperia e San Piero. Appare intollerabile che ancora, nel 2020, certi gravissimi atti, si compiano con frequenza, sfociando in numerose circostanze in conseguenze tragiche che toccano la nostra coscienza. Ancora più grave che, in un momento in cui, con il lockdown, tante volte vittima e carnefice devono condividere ancora più tempo insieme nel chiuso delle abitazioni dove tali violenze si compiono, che tali atti passino sotto silenzio. Per questo il nostro gesto simbolico, vuole scuotere le coscienze, invitando chi è vittima di tali soprusi a denunciare i propri aguzzini ed a chi sa di gesti del genere a segnalare alle autorità competenti.”