San Quirico d’Orcia – Dal 4 all’8 dicembre, a San Quirico d’Orcia (Siena), torna l’appuntamento con la 28esima edizione della Festa dell’olio. Il mix fra la bellezza del centro storico della cittadina valdorciana, il paesaggio unico al mondo e la qualità delle produzioni olivicole locali, faranno da richiamo irresistibile per tanti consumatori dal palato sopraffino per l’assaggio dell’extravergine di oliva. Un paesaggio caratterizzato dalla presenza di oliveti che modellano queste colline; è grazie anche al lavoro degli agricoltori che questi oliveti li hanno coltivati e mantenuti, che l’Unesco (nel 2004) ha riconosciuto la Val d’Orcia come patrimonio dell’umanità. Una festa popolare fatta dai produttori, dal Comune, e dalle associazioni paesane con la Pro Loco nel ruolo di organizzatore degli eventi collaterali.

E così stand per assaggiare l’olio nuovo, bruschette con pane toscano realizzato dai forni locali, che permette di esaltare il sapore e le caratteristiche di questi oli. E poi stand delle associazioni locali: da quelle di volontariato ai Quartieri della Festa del Barbarossa, fino al Gruppo sportivo che presenteranno i piatti della tradizione dai pici al sugo (nella patria dei pici), alla trippa, dalla pappa al pomodoro, fino alla carne alla brace. Tutto accompagnato dai grandi vini rossi della Doc Orcia. Sempre protagonista l’olio extravergine, il re di ogni piatto.

E poi street band, musica e divertimento, ma anche corsi di assaggio dell’olio a cura di AICOO; immancabile il trekking dell’olio alla scoperta di un paesaggio unico e poi premi a personalità nazionali che hanno in qualche modo contribuito a far conoscere questa produzione. Lo spettacolo degli sbandieratori dei Quartieri della Festa del Barbarossa. Ed ogni anno un manifesto dedicato all’olio, all’olivo e a San Quirico d’Orcia.

Il programma SABATO 4 DICEMBRE 8.00– 19.00 Mercatino artigianale fuori Porta Nuova 10.00 | Horti Leonini Festa dell’albero 2020 /2021 10.30 | Centro storico Apertura stand produttori 11.30 | Centro storico Degustazione > Impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva; a cura di AICOO 15.30 | Centro storico Intrattenimento musicale con Arcidosso Street Band 17.30 Premio Sportivo dell’Anno 19.30 | Centro storico Chiusura stand produttori

DOMENICA 5 DICEMBRE 10.00 | Piazza Chigi Trekking dell’olio (km 4) percorso turistico 10.30 | Centro storico Apertura stand produttori 11.30 | Centro storico Degustazione > Impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva; a cura di AICOO 14.30 | Centro Storico Intrattenimento musicale con i Castle’s Drummers 15.30 | Centro storico Filarmonica di San Quirico d’Orcia 19.30 | Centro storico Chiusura stand produttori

LUNEDI 6 DICEMBRE 10.30 | Centro storico Apertura stand produttori 19.30 | Centro storico Chiusura stand produttori 21.15 | Teatrino di Palazzo Chigi Concerto per Violoncello di Sandro Laffranchini – Primo Violoncello del Teatro e della Filarmonica alla Scala – a cura di Ass.ne Musica Insieme e La Corte Musicale

MARTEDI 7 DICEMBRE 10.00 | Piazza Chigi Trekking dell’olio (km 8) percorso turistico 10.30 | Centro storico Apertura stand produttori 15.30 | Centro Storico Intrattenimento musicale con Bucchero 19.30 | Centro storico Chiusura stand produttori

MERCOLEDI 8 DICEMBRE 9.00 | Piazza Chigi Trekking dell’olio (km 14) percorso escursionistico 10.30 | Centro storico Apertura stand produttori 11.30 | Centro storico Degustazione > Impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva; a cura di AICOO 12.00 Escono i Quartieri della Festa del Barbarossa 15.30 Centro storico – Filarmonica San Quirico d’Orcia 16.00 | Piazza Chigi Degustazione vini Doc Orcia; a cura di ONAV 18.00 Premio Extravergine 19.30 | Centro storico Chiusura stand produttori

E’ obbligatoria la prenotazione degli appuntamenti. Per tutta la durata della Festa dell’Olio sarà possibile degustare nel centro storico i migliori prodotti della cucina tradizionale valdorciana e gli extravergini di eccellenza.

Il Palazzo delle Fiabe Nei giorni della Festa, Palazzo Chigi si trasforma in un luogo magico, dove vivere straordinarie esperienze, fra tradizione e meraviglia. Le sale del Palazzo accoglieranno i visitatori con giochi a tema, racconti di fiabe, esperienze musicali, laboratori di creatività e personaggi fantastici! è gradita la prenotazione per gli appuntamenti: Trekking dell’olio – Gratuito Degustazione Impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva. A cura di AICOO – Gratuita Degustazione vini Doc Orcia – Gratuita. Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia | T 0577 899728 EM ufficioturistico@comune. sanquiricodorcia.si.it aperto nel fine settimana Biblioteca Comunale 0577 899724 / 0577 899725 EM biblioteca@comune. sanquiricodorcia.si.it. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normativa contro la diffusione del virus Covid-19.