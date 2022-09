Firenze – Ultimo giorno ieri, per inoltrare il dossier di candidatura a Capitale italiana del Libro, fra 60 giorni la risposta. Sarà una lunga attesa, quella di San Quirico d’Orcia, che si è candidata a Capitale italiana del libro 2023. Una proposta, deliberata dall’Amministrazione comunale, che nasce a seguito della recente sottoscrizione del Patto per la lettura locale, dopo che, proprio San Quirico nel 2019, è stato tra i primi sottoscrittori del Patto regionale per la lettura.Il protocollo di intesa e di alleanza tra Regione Toscana e altri soggetti pubblici e privati, rappresentativi di associazioni, reti e sistemi della filiera del libro e della lettura, impegna le parti a definire, attuare, promuovere in modo organico, trasversale e strutturato, azioni e progetti di promozione del libro. Il dossier di candidatura per la partecipazione al bando promosso dal Ministero della cultura è stato predisposto attraverso un processo partecipato che tiene in particolare considerazione i giovani nell’ottica di un miglioramento della promozione del libro che si sviluppa attraverso i temi dell’accessibilità, dell’innovazione e dell’attenzione dedicata ai soggetti più deboli e fragili.

La Capitale italiana del libro è stata istituita nel 2020 mentre il titolo è conferito per la durata di un anno. La ‘bibliodiversità’ è ciò che rappresenta la piccola e media editoria, solitamente poco attratta da logiche di mercato e di mainstream. In buona misura legata ai territori dove è nata o che comunque ha preso come riferimento. Basta consultarne i cataloghi per vedervi la prevalenza di titoli a tema locale. Nella maggior parte dei casi, accurate pagine di storia e storie che, tutte insieme, sembrano costituire il grande racconto dei piccoli mondi.