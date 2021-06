San Quirico d’Orcia – San Quirico e Bagno Vignoni sempre più smart e green. Si sono infatti conclusi i lavori per l’installazione delle postazioni di ricarica per auto elettriche e delle stazioni di parcheggio e ricarica per bici elettriche. Nei parcheggi la possibilità di usufruire della ricarica elettrica; mentre nei parchi e aree verdi del centro storico il servizio di ricarica delle bici elettriche.

“Si tratta di un intervento di implementazione dei servizi sul territorio comunale – sottolinea il vicesindaco Marco Bartoli -, di tipo ecologico, ma anche informatico, come le colonnine di ricarica elettrica delle auto e della stazione di ricarica e parcheggio di bici elettriche. In un’ottica di transizione ecologica, siamo nel nostro piccolo già una smart city: possiamo infatti offrire ai nostri turisti, la possibilità di relax in tutta tranquillità nelle aree verdi del centro storico e di Bagno Vignoni, mentre le loro bici elettriche si ricaricano, oltre ai cellulari e con il wi-fi integrato”.

Il costo complessivo degli interventi è stato di 75.500 euro, con un finanziamento del Gal Leader Siena, pari a 60mila euro. I luoghi scelti per l’installazione di queste stazioni sono stati valutati in base alle necessità dei cittadini e dei turisti: si tratta di parcheggi e aree verdi a servizio del centro commerciale naturale, per implementare l’offerta di servizi innovativi e incrementare la qualità dell’arredo urbano, come nel caso delle panchine e-lounge, che rappresentano oggetti di design.

Le stazioni di ricarica (e parcheggio) per le bici elettriche sono state collocate nell’area di Porta Nuova (all’ingresso del centro storico); nell’area verde via delle Carbonaie (dietro Palazzo Chigi) e nell’area verde di Bagno Vignoni. Potranno connettersi anche PC, tablet e smartphone, e consente di navigare grazie al WI-FI gratuito integrato. La connessione sarà gratuita 24 ore su 24 e non avrà alcun limite preimpostato di “quantità di dati scaricata”.

I punti di ricarica per le auto elettriche, tutti con doppia postazione, sono situati al parcheggio in via delle Carbonaie; al parcheggio di Via dei Fossi e al parcheggio a Bagno Vignoni. Ogni palina è fornita di 2 punti di ricarica che erogano fino a 22 kw (Presa di ricarica Tipo 2). Per ricaricare, è necessario collegarsi all’App Recharge Around per iOS: https://apps.apple.com/it/app/recharge-around/id1327930430 per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.repower.rechargearound&hl=it&gl=US . La App consente di registrare la carta di credito da utilizzare per la ricarica