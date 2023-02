San Quirico d’Orcia – Un intervento di manutenzione con una prima messa in sicurezza degli affreschi di Palazzo Chigi. E’ quanto programmato dall’Amministrazione comunale che ha deciso di procedere con i primi interventi di consolidamento degli affreschi a soffitto di alcune delle sale del primo e del secondo piano dello storico palazzo, oggi sede comunale, spazio espositivo e di convegnistica.

Queste le sale interessate dall’intervento per un investimento di circa 127 mila euro. Al primo piano il Carro del Sole con Apollo, Scorpione, Saturno, Amore e Psiche, Leone. Al secondo piano l’Allegoria dell’aria, l’Allegoria dell’acqua, l’Allegoria dell’inverno, l’Allegoria dell’Autunno, Borea rapisce Orizia e Giunone. Non appena terminata la fase di consolidamento prenderà il via il restauro pittorico di tutti gli affreschi.

“Nel corso degli ultimi due anni è stato effettuato un costante monitoraggio sullo stato di conservazione e manutenzione degli affreschi da parte dell’Amministrazione Comunale – sottolinea il vice sindaco e assessore alla cultura Marco Bartoli. – Un’attività che aveva portato all’approvazione di un primo progetto di restauro nell’agosto 2021, attraverso il quale era stato presentato un progetto di finanziamento al ministero su cui non sono state stanziate risorse. Il progetto è stato aggiornato a fine 2022”.

Dopo ulteriori sopralluoghi e verifiche l’Amministrazione comunale ha deciso comunque di avviare un primo stralcio di lavori mentre, parallelamente, prosegue la ricerca di ulteriori risorse per il completamento del progetto di restauro conservativo.