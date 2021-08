Livorno – Potrebbe essere di una donna, il cadavere scoperto in un campo tra San Vincenzo e Campiglia, nel livornese, a seguito della segnalazione di un ciclista che da sotto un telo in un campo ha visto spuntare una parte di braccio e ha allertato il 112. La scoperta è avvenuta oggi 21 agosto, e sembrerebbe che il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sia di una donna. I primi esami esterni non hanno rilevato traccia di violenze sul cadavere. La morte sembrerebbe essere sopraggiunta alcuni giorni fa. Il magistrato ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del cadavere dato che non sono stati trovati documenti.