Firenze – La Sangiovannese, formazione nostrana del Girone E di Quarta Serie ospiterà, al Virgilio Fedini, la Fiorentina Primavera, in data da stabilire. Altri impegni del Marzocco, prima del Preliminare di Coppa del 20 agosto prossimo, in trasferta, Terranuovese e Figline. In casa, Subbiano e Bibbiena. Il match con i giovani viola, indubbiamente, è molto atteso fra gli sportivi del Marzocco. Fra l’altro, i babies viola, nella Finale di Coppa Italia Primavera, affronteranno il Verona mercoledì 26 agosto alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove, di solito, disputa le gare casalinghe il Sassuolo.