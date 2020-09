San Giovanni Valdarno – Buono l’ennesimo test estivo della Sangiovannese, con la Castiglionese dell’ex Mister Roberto Fani. Nell’impianto di Cesa, nella Valdichiana Aretina. Con rete decisiva di Lorenzoni, subentrato a Fantoni, al 36′ della ripresa. Questi gli schieramenti iniziali in campo. Castiglionese: Tegli; Falsetti, Bassini, Cacioppini, Barbagli, Tavanti; Sekseni, Sorrentino, Bastianelli; Alomar, Quadroni. Sangiovannese: Cipriani; Tafani, Baldesi, Scoscini, Migliorini, Rosseti; Ceccuzzi, Mencagli, Torricelli, Fantoni, Micchi.

Intanto continua a tener banco, in casa Pianese, retrocessa in D, la sua probabile riammissione in Lega Pro. Strettamente legata al giallo dell’estate. Il braccio di ferro, con corsi e ricorsi, fra Picerno e Bitonto. Giocato, più nelle stanze della Lega Nazionale Dilettanti, che sul campo. A giorni, la fatidica sentenza finale.