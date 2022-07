Firenze – Confermata in Toscana l’esenzione del ticket sanitario per dispccupati, cassintegrati e lavoratori in mobilità, che vedranno la proroga automatica del beneficio. Per chi invece dovesse richiederla per la prima volta, si richiederà la presentazione dell’Isee.

In ogni caso, gli attestati di esenzione E90, E91 ed E92 già riconosciuti conservano la validità per tutto il 2022.

La delibera che lo stabilisce è stata approvata dalla giunta e proposta dall’assessore alla Salute Simone Bezzini.

“Con questo atto la Regione conferma, aggiorna e rinnova l’impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione nel garantire a tutti l’accesso alle cure e alle prestazioni del servizio sanitario pubblico. L’introduzione dell’Isee tra i requisiti consente di garantire sempre più equità sociale nel riconoscimento delle esenzioni per ragioni economiche e lavorative”, è il commento di Bezzini.

Nel merito. Il nuovo atto determina, al netto delle vecchie richieste già approvate, per le nuove, la presenza di una serie di requisiti: disoccupati (e familiari a carico) che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di dichiarazione di immediata disponibilità, presentata al Centro per l’impiego di competenza, con Isee fino a 18.000 euro; lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo e familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare fiscale con Isee fino a 18.000 euro; lavoratori in mobilità e familiari a carico iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con Isee fino a 18.000 euro.