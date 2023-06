Firenze – E’ il presidente del consiglio comunale Luca Milani che, su mandato dell’assemblea di Palazzo Vecchio, ha rappresentato l’Amministrazione fiorentina alla manifestazione nazionale, a Roma, in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale.

“Come Consiglio comunale – spiega il presidente Luca Milani – abbiamo aderito a questa manifestazione nazionale per la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e per proporre un vero cambiamento: applicare la Costituzione e lottare contro la precarietà. Abbiamo affrontato i temi del diritto alla salute per un Servizio Sanitario Nazionale e un sistema socio sanitario – pubblico, solidale e universale – a cui garantire le necessarie risorse economiche, umane e organizzative, per contrastare il continuo indebolimento della sanità pubblica, recuperare i divari nell’assistenza effettivamente erogata, a partire da quella territoriale, e valorizzare il lavoro di cura saranno al centro dell’attenzione del Paese”.

Il presidente del consiglio comunale di Firenze spiega anche che si rende “necessario un modello sociale fondato su uguaglianza, solidarietà e partecipazione, che è l’antitesi di quello che vuole realizzare l’attuale maggioranza di Governo con l’autonomia differenziata e il superamento del modello di Repubblica parlamentare attraverso l’elezione diretta del capo dell’esecutivo. Occorre promuovere il dibattito pubblico e scuotere il Paese dall’apatia democratica testimoniata anche dai continui record di astensione alle urne. Diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all’istruzione, ad un ambiente sano e sicuro, contrasto alla povertà, una politica di pace: sono questi – conclude il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – i cardini del modello sociale e di sviluppo disegnato dalla Costituzione che deve essere favorito da adeguate e coerenti politiche”.