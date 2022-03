Firenze – La piazza è gremita all’inverosimile, il sagrato di Santa Croce per la prima volta è trasformata in palco per la manifestazione che vuole sbarrare la strada alla guerra. Alla guerra in Europa, perlomeno. Sono 17, i rintocchi di campane, uno per ogni giorno di guerra in Ucraina, risuonate dalla basilica di Santa Croce, si apre così un po’ dopo le 15 “Cities stand with Ukraine”. Le persone in piazza sarebbero 20mila, lo annuncia la conduttrice Camilla Raznovich.

Un grande intervento di un grande europeista, recentemente scomparso, David Sassoli, che campeggia dal grande schermo e fa volare sulla folla il grande concetto: “Quando alla fine la costruzione europea sarà terminata e tanti muri saranno crollati e tanto spirito nazionalista svanirà per far emergere quanto è bello sentirsi italiani, ma senza questo spirito nazionalista che ti fa essere separato e diverso e diviso dagli altri, cosa ci sarà alla fine? Ci sarà che l’Europa saranno le nostre città – aggiunse Sassoli, nel suo discorso riprodotto oggi e pronunciato nel corso del consiglio comunale straordinario del 2019 “L’eredità di Giorgio La Pira nell’Europa di oggi”- e Firenze si troverà avvantaggiata, perché ha avuto una ricchezza di esperienze, di sapere”. Intanto sono 100, le città europee che oggi sono collegate nella grande manifestazione della pace. Le note dell’orcchestra del Maggio, diretta dal grande maestro Daniele Gatti, riversano emozioni su emozioni sulla città, ed è Mozart, nella sua ultima e più dolente e serena fatica, Ave Verum Corpus, a riassumere dolore e pace. E davvero, da qui, sembra che la pace sia non solo possibile, ma dietro l’angolo. Perché la bellezza la può sconfiggere.

E quasi subito arriva lui, Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina, campeggia in diretta, e la piazza ammutolisce. “Saluto tutti gli amici dell’Ucraina, dell’Europa, della libertà. So che oggi siete più di centomila, centomila in diverse piazze di diverse città. Noi ucraini siamo grati di questo e chiedo ad ognuno di voi, in ogni piazza, di ricordare un numero: 79. Capirete cosa significa, ve lo racconterò ora. Vi racconterò cosa significa per la nostra vita, per ognuno di noi. Lo racconterò a tutti i centomila, ai milioni che ci ascolteranno. Siamo felici per noi e per voi, ma dovete capire che oggi per noi poterebbe essere l’ultimo momento, oggi e mai più, come quei 79 bambini ucraini, 79 famiglie ucraine che sono state distrutte da questa guerra, dall’intervento della Russia, 79 famiglie che hanno perso la cosa più preziosa, ma devono continuare a lottare, devono sopravvivere e combattere per quel futuro che per alcuni è finito su quelle foto”.

Riprende fiato, Zelensky, guarda come se volesse abbracciare tutta la piazza con gli occhi. E ricomincia. “Cosa dobbiamo fare tutti, il popolo ucraino e voi europei, affinché questo numero, 79, non cambi più, non aumenti, e che l’Europa non dimentichi l’Ucraina a 79. Le forze armate russe hanno accerchiato le città ucraine, cercano di distruggerle. Immaginate, intere città, nel 2022, in Europa”.

Zelensky ricorda il martirio di Maryupol, la distruzione della clinica ostetrica, delle scuole, degli ospedali, degli asili nido, dei quartieri. “L’aviazione russa – dice – bombarda persino le chiese, persino le piazze, come la vostra da cui ora ci ascoltate e ci vedete”. Ricorda la distruzione della piazza di Karkiv, la più grande d’Europa, “che non è diversa da quelle vostre, solo che è stata distrutta, dal razzo russo”. Infine, dice il presidente, “mi chiedono sempre nelle interviste come l’Europa può aiutare l’Ucraina. Vorrei formulare la domanda diversamente e cioè, come l’Europa può aiutare se stessa, perché questa guerra non è solo contro il nostro popolo, ma contro quei valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere. Voi capite perché siamo diversi, perché noi viviamo e loro uccidono, noi siamo quelle 79 vite e loro sono quelle 79 morti. Sono convinto che voi cercherete di fermare la guerra, così come lo sta facendo ogni ucraino, e per questo la mia risposta sull’aiuto all’Ucraina è necessaria, logica e naturale, per milioni di persone nei paesi democratici servono le sanzioni contro la Russia, perché ogni soldato russo capisca il prezzo di ogni sparo contro il nemico, e contro tutti i civili. Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell’Ucraina, dai razzi, dagli aerei russi, da quelli che hanno ucciso 79 bambini e centinaia di adulti in 17 giorni. Già questo ci difenderà, ci unirà, difenderà l’Europa e fermerà la guerra per sempre. Gloria all’Ucraina”.

Intanto, arrivano i saluti e la solidarietà dei sindaci, delle istituzioni europee, quello di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che nel videomessaggio esprime la solidarietà europea all’Ucraina e dice: “Mi rivolgo a tutti i sindaci presenti: voi avete un ruolo chiave nell’assicurare che le libertà fondamentali e lo stato di diritto siano presenti nella vita quotidiana dei nostri cittadini. Sappiamo quanto possano essere importanti le vostre azioni nel promuovere e curare il nostro progetto comune e anche i nostri valori e principi. La nostra civiltà si basa su valori intangibili, dobbiamo esserne i garanti: pace, libertà, stato di diritto, non saranno mai negoziabili”.

Nel videomessaggio di Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, si mette l’accento sulle persone in fuga e su quelle che restano. Si parla di cifre, 2milioni di rifugiati, probabilmente di più, 12 milioni di persone che restano. Persone che hanno bisogno di tutto, dai generi di prima necessità alle coperte, unpemergenza che è la più pesante dopo la seconda guerra mondiale in Europa. Un appello alle città, “come sempre in prima linea nell’accoglienza a chi soffre, a chi ha bisogno di protezione, perché generosamente condividiate la responsabilità che tante comunità ai confini dell’Ucraina già hanno abbracciato con grande umanità e grande affetto, come ho potuto vedere io stesso negli ultimi giorni”. “Un appello quindi, il mio, alla solidarietà per chi fugge, alla solidarietà per chi resta e, soprattutto, alla solidarietà dell’accoglienza – ha concluso – nell’attesa che, finalmente, la diplomazia riprenda il sopravvento sulle armi e si imbocchi di nuovo, speriamolo, la via della pace”.

Una forte richiesta del sindaco Dario Nardella, padrone di casa e prmo motore dell’iniziativa: “Siamo qui per chiedere al governo russo, con tutto il fiato che abbiamo in corpo: fermatevi, fermatevi per favore, prima che le macerie possano seppellire ogni iniziativa diplomatica, fermatevi e ascoltate la voce che viene dalle piazze europee, perché vogliamo la pace”.

Gli interventi sono tanti, e i sindaci prendono la parola direttamente dal palco, come quello di Bologna o di Gubbio o Arezzo, oppure intervenendo con i video messaggi, come il sindaco di Marsiglia o di Edinburgo. Le parole dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyck sottolineano con forza che l’Ucraina ” sta difendendo anche l’Europa e l’intero mondo democratico, difendiamo i nostri e vostri valori”. Ma è dall’Ucraina nell’inferno della guerra che arrivano i messaggi dei sindaci in prima linea. Andriy Sadovyi, sindaco di Leopoli, ribadisce lo stesso principio: “In questi giorni l’esercito ucraino sta lottando contro l’occupante russo. Non solo per la nostra libertà, ma per la libertà di tutta l’Europa e di tutto il mondo democratico. Vi prego di non smettere di manifestare, di fare pressione sui vostri governi per aiutare l’Ucraina e per fermare il genocidio della nostra gente. Restiamo uniti per l’Ucraina”.

Vitalij Klyčko, sindaco di Kiev: “Mando questo messaggio a tutte le persone che stanno manifestando oggi. Facendo questo state dimostrando il vostro sostegno all’Ucraina e la vostra condanna all’aggressione russa e alla guerra. La nostra unità e la nostra determinazione sono molto più forti di qualsiasi esercito o arma. Insieme difendiamo i principi democratici, un’Europa forte e pacifica. Grazie per il vostro sostegno. L’Ucraina ama ognuno di voi”.