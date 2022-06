Santa Fiora – Per l’edizione 2022 de “La Notte Romantica” a Santa Fiora l’invito non è solo rivolto agli innamorati ma anche ai musicisti: “Vieni a Santa Fiora con lo strumento che suoni, scegli un angolo per esibirti e partecipa al flashmob”

È questa la novità della settima edizione della Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia in programma a Santa Fiora sabato 25 giugno: il tema, comune a tutti i borghi, sarà proprio il “Flash Mob-Musica Unplugged” rivolto ai musicisti professionisti ma anche a chi suona uno strumento a livello amatoriale, esibendosi in un vicolo, in una piazzetta per rendere ancora più suggestiva la notte romantica.

Quindi via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti, sassofonisti. Con il Flash Mob Musica Unplugged la Notte Romantica abbraccia anche il tema della sostenibilità ambientale, limitando così l’uso dell’energia elettrica. Si tratta di un Flash Mob e quindi, come tale, tutto deve svolgersi in maniera spontanea e non programmata.

A Santa Fiora il punto di accoglienza degli “innamorati” sarà in piazza Garibaldi. Saranno allestite 4 postazioni romantiche in cui sarà possibile scattarsi una fotografia ricordo da postare sui social con l’hashtag #notteromantica #santafioraturismo.

Lo scatto fotografico che otterrà più mi piace sarà premiato con una notte romantica in una delle strutture del comune di Santa Fiora.

Tutte le attività commerciali allestiranno angolini romantici e saranno proposti dei menù a tema.