Firenze – In occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E – in collaborazione con Opera di Santa Maria Novella e Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno – presentano, a partire da domenica 12 settembre e fino a domenica 26 dicembre – un programma di visite tematiche centrato sul sommo poeta all’interno del complesso di Santa Maria Novella. Il convento domenicano è infatti uno dei luoghi nei quali Dante avrebbe approfondito gli studi di filosofia in seguito alla morte di Beatrice, asserendo di essersi recato “là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti” (Convivio, II 12 7).

Le visite dantesche in programma per tutto l’autunno permetteranno così di leggere le vicende storiche e artistiche di Santa Maria Novella attraverso una lente speciale, che porterà il pubblico ad apprezzare luoghi e opere di grande fascino, approfondendo nello stesso tempo interessanti aspetti della figura del poeta, della sua vita e della sua sempiterna opera. Infatti, poco dopo la morte di Dante, precisamente nel 1335, i “i libri o libelli poetici composti in volgare da colui che è chiamato Dante” verranno messi al bando all’interno del convento di Santa Maria Novella (a testimonianza di quanto fossero evidentemente diffusi), ma circa due decenni dopo, sulle pareti della monumentale Cappella di San Tommaso d’Aquino di patronato della famiglia Strozzi di Mantova, Nardo di Cione affresca il Giudizio Universale, il Paradiso e l’Inferno, offrendo ai suoi contemporanei una delle più antiche trasposizioni visive dei cerchi, dei gironi e delle bolge infernali così come descritte nella Commedia. Nondimeno, fra gli eletti del Giudizio Universale comparirebbe anche un ritratto di Dante, analogamente all’effigie che si può riconoscere nel Cappellone degli Spagnoli, antica sala capitolare, per opera di Andrea di Bonaiuto, di qualche anno posteriore.

La proposta si inserisce nel programma di iniziative di mediazione e di valorizzazione dei Musei Civici Fiorentini, sviluppato grazie al sostegno di American Express, GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Tenderly – brand di Lucart, Aquila Energie, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella.

Per chi: per giovani e adulti

Dove: Santa Maria Novella, piazza Stazione 4

Quando: da domenica 12 settembre a domenica 26 dicembre alle h15.30.

Durata: 1h15′

L’accesso al complesso è gratuito per i residenti del Comune di Firenze, disabili e accompagnatori, membri ICOM, ICOMOS e ICCROM, guide turistiche, minori di 11 anni; le visite guidate hanno un costo di € 2,50 per i residenti di Città Metropolitana di Firenze e di € 5,00 per i non residenti, oltre al biglietto di ingresso al complesso (intero €7,50, ridotto 11/18 anni € 5,00).

L’accesso e la partecipazione alle visite guidate sono gratuiti per i possessori della Card del Fiorentino, nel limite delle tre visite annue.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni verranno accettate dal lunedì precedente alla domenica prescelta.

Per accedere al Complesso di Santa Maria Novella è obbligatorio esibire il Green Pass.

Per informazioni e prenotazioni: info@musefirenze.it tel.055-2768224