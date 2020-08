Santa Sofia – Attività preferita, leggere. Lo testimoniano le mille iniziative di invito alla lettura, diffusione, presentazione libri che mantengono attivo Santa Sofia, un paese di meno di 5mila abitanti nel cuore dell’area della Romagna-Toscana, limitrofo al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, versante romagnolo. Cuore e motore di questa attività culturale, le associazioni di volontariato che operano nel settore: da Sophia in Librisi, a Cif, alla Coop culturale reduci combattenti e partigiani, che, oltre a lanciare e realizzare progetti e iniziative, collaborano validamente con le varie iniziative istituzionali, dalla scuola alle biblioteche, passando anche dalle varie librerie che ci sono in paese. Così, carte in regola e grande passione, Santa Sofia è fra i comuni con meno di 5mila abitanti ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento nazionale, da parte del ministero dei beni e delle attività culturali e dell’Associazione nazionale Comuni Italiani. Grande soddisfazione per l’amministrazione e il paese.

Foto: iniziativa di Ferragosto di Sophia in Libris, piazza Matteotti, nei giorni del tradizionale appuntamento internazionale dei Buskers