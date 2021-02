Firenze – Mentre prende il largo la proposta del comitato dei residenti di piazza Santo Spirito di costruire una cancellata a tutela della basilica impedendo l’accesso alla scalinata, dall’amministrazione giunge una nuova idea: “Piazza Santo Spirito è un luogo delicato e importante nel nostro centro storico sul quale è massima l’attenzione da parte dell’amministrazione. Proprio per questo abbiamo deciso di lanciare un concorso di idee per progetti di riqualificazione della piazza in grado di proteggere e valorizzare sagrato e scalinate della basilica”.

Lo ha detto il vicesindaco di Firenze Alessia Bettini che spiega: “Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio che tuteli le diverse esigenze, quelle dei residenti, degli esercenti e dei fedeli, su come raggiungerlo vogliamo dare la parola agli esperti. Nel frattempo, i nostri uffici sono al lavoro per gestire questa fase di transizione. Nelle prossime settimane incontreremo tutti gli attori coinvolti per discutere assieme la migliore soluzione tecnicamente possibile”.