Firenze – Diventa nuovamente occasione di solidarietà e di iniziative antifasciste, la condanna che ha toccato quindici persone che avevano partecipato a una manifestazione convocata nel 2013. Il corteo fu organizzata prontamente, come risposta a un’aggressione subita da due minorenni e si diresse verso la sede di Casapound a Firenze. La Cassazione martedì 23 giugno ha confermato le condanne per quindici persone, accusate del reato di travisamento e condannate a un anno ciascuno, oltre al pagamento di 45mila euro. A due dei condannati è stato negato l’accesso alla condizionale.

La sentenza è stata duramente contestata da Firenze Antifascista, ed è stata oggetto di una nota dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, in cui si dichiara la solidarietà ai condannati e la partecipazione alla nuova iniziativa, che si terrà sabato alle 21 in piazza Santo Spirito a Firenze. Sabato scorso, sulla questione, era stata messa in atto un’altra iniziativa, sempre organizzata da Firenze Antifascista.