Firenze – E’ Giovanni Bettarini, capo di gabinetto della Città metropolitana di Firenze, a offrire, a margine della presentazione avvenuta oggi 8 agosto presso la storica pasticceria Sieni a San Lorenzo a Firenze della tradizionale Festa, uno spaccato delle prossime operazioni che andranno in porto a Firenze per quanto riguarda gli impegni della Città Metropolitana, che “stanno andando avanti”. Si comincia con l’ex convento di Sant’Orsola, che “tra fine settembre e inizio ottobre” verrà consegnato “alla società francese Artea che procederà al recupero di un pezzo di città importante, che sarà un volano per tutto il quartiere”. Inoltre, Bettarini ha ricordato le facciate ristrutturate che “hanno dato una luce nuova a via Taddea, ed è in via di completamento anche la facciata di via Panicale” e anche il completamento dell’acquisizione dei fondi sfitti “che serviranno per l’artigianato artistico, un’iniziativa molto importante e innovativa che porteremo avanti col Comune”.