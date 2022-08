Casteluovo Val di Cecina – Un omicidio perpetrato in strada scuote la piccola comunità di Sasso Pisano, in Val di Cecina. Ieri sera, poco prima delle 19,30, un uomo di 36 anni, di origini albanesi, è stato freddato a colpi di pistola nei pressi di Lagoni del Sasso, una località nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, mentre era in auto con un’altra persona. Sarebbe stata proprio quest’ultima a portare l’uomo in una birreria della zona per chiedere aiuto, ma i soccorsi giunti poco dopo sono stati inutili.

Sulla vicenda che ad ora risulta piuttosto confusa indagano i carabinieri. Il problema della microcriminalità nella zona, un’area boscosa e pressoché disabitata che rende molto difficili le ricerche dei presunti assassini, probabilmente due, fuggiti su un’auto di colore scuro, è già da tempo giunta ai ivelli di attenzione, come denuncia il sindaco di Castelnuovo Val di Cecina, Alberto Ferrini, che aveva già allertato sullo stato di insicurezza dell’area dovuta alla microcriminalità sia le forze dell’ordine che il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

foto di repertorio