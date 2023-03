Donatella Alamprese porta in scena con i suoi musicisti un nuovo progetto che,

partendo dal cuore del Portogallo e dalla grande Amalia Rodriguez, giunge a

Capoverde con la musica di Cesaria Evora e, come un ponte

magico, ci guida fino al Brasile e alle sue voci più significative.

Insieme a Stefano Macrillò e Marco Giacomini ,tra note e parole si fa anima del

Fado, richiamando le atmosfere dei vicoli dell’ Alfama , del “blues” della Morna

Capoverdina e della Saudade di Rio. Passione e sentimento, fascino e suggestioni

in un viaggio che ha il sapore di un incantesimo.

Donatella Alamprese testi e voce. Marco Giacomini chitarra, Stefano Macrillò

chitarra, mandola, mandoloncello, cuatro, scene di Cecilia Micolano, arrangiamenti

di Marco Giacomini

Sabato 18 marzo alle ore 20,45 domenica 19 alle ore 16,45 al Teatro di Cestello,

Piazza di Cestello,4 Firenze