Scandicci – La Savino Del Bene Volley si prepara ad una nuova entusiasmante annata sportiva. Una stagione nella quale la squadra di coach Barbolini, tra sfide di Serie A1 e Champions League, sarà chiamata ad affrontare le rivali più prestigiose del volley europeo.

Per sostenere la squadra ci sarà bisogno del supporto di tutti i nostri tifosi e per stare vicini alle nostre ragazze per tutta la stagione abbiamo pensato ad un rinnovato abbonamento stagionale.

La prima fase della campagna abbonamenti 2023-2024 prenderà il via il prossimo 21 agosto, data che segnerà l’inizio della prelazione in favore dei vecchi abbonati.

PRELAZIONE

Gli abbonati della stagione 2022-2023 potranno usufruire di una super offerta per il rinnovo. Dal 21 agosto fino al 5 settembre sarà infatti possibile confermare il proprio posto a Palazzo Wanny ad un prezzo agevolato.

Sottoscrivere l’abbonamento All Inclusive darà diritto ad assistere alle tredici partite casalinghe di regular season di Serie A1, le tre gare casalinghe del girone di CEV Champions League ed eventuali gare casalinghe dei Play Off di Serie A1, di Coppa Italia e ulteriori match di CEV Champions League (fase ad eliminazione diretta).

La prelazione potrà essere sottoscritta inviando una mail all’indirizzo info@savinodelbenevolley.it, oppure presso il Palazzetto dello Sport di Scandicci nei seguenti giorni:

Lunedì 21 agosto (18.00-20.30)

Martedì 29 agosto (18.00-19.30)

Martedì 5 settembre (17.00-18.30)

Terminato il periodo di prelazione i vecchi abbonati potranno comunque rinnovare usufruendo del prezzo agevolato, non avendo però la garanzia di poter mantenere lo stesso posto della scorsa stagione.

NUOVI ABBONATI

Dal 6 settembre fino ad inizio campionato sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti. L’acquisto potrà essere effettuato online su Vivaticket o nei punti vendita autorizzati, oltre che presso il Palazzetto dello Sport di Scandicci, in giorni che verranno successivamente comunicati, e presso il nostro stand durante la Fiera di Scandicci.

PREZZI & OFFERTE

L’abbonamento All Inclusive consentirà di assistere a tutte e tredici le gare casalinghe della Regular Season di Serie A1, alle tre gare casalinghe del girone di CEV Champions League, oltre che ad eventuali ulteriori gare di Coppa Italia, Play Off Scudetto e CEV Champions League.

Settore Intero Sconto ex abbonato Under 16 (6-16 anni) Tribuna Ovest € 350,00 € 300,00 € 175,00 Tribune est & sud € 300,00 € 250,00 € 150,00 Tribuna Nord € 250,00 € 200,00 € 150,00 Sopraelevata Est € 200,00 € 160,00 € 100,00

Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento sarà consegnata in omaggio la nuova Maglia del Tifoso Savino Del Bene Volley 2023-2024, inoltre l’abbonamento darà diritto ad uno sconto del 20% sul primo acquisto di prodotti del merchandising della squadra. La tessera abbonamento, non duplicabile, è nominativa e non può essere ceduta a terzi.

Savino Del Bene Volley propone uno sconto speciale per i gruppi familiari superiori a tre persone. Acquistando due abbonamenti il nucleo familiare avrà diritto, dal terzo abbonamento, ad usufruire di una tariffa ridotta. Ad ogni componente del nucleo familiare verrà consegnata in omaggio una sciarpa della Savino Del Bene Volley. Per informazioni, chiarimenti e per sottoscrivere l’abbonamento contattare info@savinodelbenevolley.it

Anche le società sportive, i tesserati FIPAV ed i gruppi di almeno 10 persone potranno accedere ad una speciale promozione dedicata. Per usufruirne invitiamo a richiedere maggiori informazioni sempre attraverso l’indirizzo info@savinodelbenevolley.it