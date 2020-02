Firenze – Una donna di 44 anni è rimasta vittima di un incidente con gli sci, una brutta caduta per cui si è reso necessario l’intervento del Pegaso per trasportarla a Careggi, in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava scendendo nella pista Selletta 1 all’Abetone, insieme ad alcuni amici, qundo avrebbe perso il controllo degli sci finendo fuori pista e sbattendo contro un albero. La donna è stata soccorsa dai volontari del Soccorso sci Appennino toscano. La donna, che è rimasta sempre cosciente, è stata immobilizzata e portata al punto di primo soccorso al’Abetone, da dove, attraverso la centrale del 118, è stata prelevata dal Pegaso e trasportata a Careggi.