Firenze – Incidente all’altezza del km 289 dell’A1 nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Un trasporto eccezionale dopo aver sbandato ha disperso il carico, costituito da una pressa idraulica, occupando due delle tre corsie disponibili.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Si sono registrati fino a 9 km di coda in direzione Roma.

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito è stat chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma, dalle 22:00 di questa sera lunedì 31 maggio fino alle 6:00 di martedì 1 giugno. In concomitanza della suddetta chiusura, l’area di parcheggio di Villa Costanza è stata chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.