Livorno – Dalla nave da crociera Costa Diadema, ferma in quarantena a Livorno, sono sbarcati stamane altri 118 membri dell’equipaggio, dopo lo sbarco di 241 persone, tutte di origine filippina, il 24 aprile scorso. Salvo 4 brasiliani, i marittimi sbarcati sono tutti indonesiani. Dall’Authority di Livorno fanno sapere che gli sbarcati verranno trasferiti a Fiumicino, da dove potranno prendere il volo per i rispettivi Paesi di destinazione. A bordo rimangano ancora 580 persone, di cui 180 necessarie all’armamento per assicurare il funzionamento della nave. Nei prossimi giorni verranno sbarcate altre 100 persone. Il responsabile per l’Adsp dell’ufficio portuale di Piombino, assicurando che tutto procede secondo quanto predisposto, dice: “Riusciremo presto a sbarcare anche gli altri membri dell’equipaggio”.