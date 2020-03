Firenze – Il consigliere regionale toscano Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia viva e presidente della commissione sanità, è fra i positivi al Coronavirus. Lo stesso Scaramelli lo annuncia su facebook. E’ il primo caso in Consiglio regionale della Toscana. “I medici mi hanno appena comunicato di essere positivo al coronavirus – scrive Scaramelli – la conferma che non vorresti mai ricevere, che ti porta da subito a infondere coraggio a chi vive al tuo fianco e ti costringe a lottare oggi più di ieri. Una sfida prima di tutto con te stesso che credo nessuno vorrebbe mai condividere pubblicamente, ma che il ruolo pubblico e il senso di responsabilità mi impongono di fare. Una comunicazione pubblica che faccio per rispetto e trasparenza”. Scaramelli era in isolamento volontario a casa da venerdì, positivi anche la moglie e uno dei due figli. La seduta del Consiglio regionale in programma domani è stata revocata.