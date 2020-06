Scarperia – Tra i Borghi più Belli d’Italia che sabato 27 giugno festeggeranno l’amore c’è anche Scarperia. Una notte romantica in un’atmosfera magica che avrà come scenario Palazzo dei Vicari, la Vecchia Propositura e tutto il centro storico.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal club I Borghi più d’Italia, è alla quinta edizione e quest’anno sarà un’edizione più raccolta, che si svolgerà in totale sicurezza ai fini della prevenzione del contagio da virus. Dopo mesi di lockdown e con una pandemia che ancora ci costringe alla massima attenzione nel vivere la nostra socialità, organizzare un evento dedicato all’amore e al romanticismo è un una sfida importante ma necessaria, poiché il rilancio turistico-culturale del nostro Paese e dei nostri borghi è strettamente legato anche agli eventi, elemento imprenscindibile della strategia di attrazione di flussi turistici dei territori.

Anche in questa edizione della Notte Romantica è previsto un ricco programma: si comincia la mattina alle ore 11:00 con l’inaugurazione alla Vecchia Propositura della Mostra collettiva “Dalle terre di Giotto e dell’Angelico”, che rimarrà aperta fino alle ore 20:00 della domenica 28 giugno, si prosegue poi alle ore 18:00 con le dimostrazioni live di pittura e di scultura degli artisti sempre dell’Ass. Culturale “Dalle terre di Giotto e dell’Angelico” che proseguiranno fino alle ore 24:00 e che sono: Casalvalli Loretta, Cheli Marisa, Valentini Sabrina, Rubin Amir, Degan Emanuela, Bolognesi Adriano, Gabellini Patrizia, Naldi Anna Rosa, Bacci Gianna, Bertini Roberta, Falcini Cristina, Innocenti Mauro, Giangrandi Pietro, Papini Carlotta, Soltau Renate, Saulle Giovanni, Maiorelli Fabrizio, Labardi Milvia, Gramigni Giuseppina, Carlesi Patrizio, Parrini Francesca, Tesori Carlo, Langone Giuseppe, Ferraresi Federica, Benelli Gianni, Baroncini Mauro, Drusian Maria, Zingale Rosalba, La Rosa Susi, Deninno Francesco, Briccolani Barbara, Ulivi Giovanni, Pratesi Paolo, Paladini Giuliano, Mocali Ada.

Dalle ore 21:00 inoltre sarà possibile visitare, con ingresso gratuito, il Palazzo dei Vicari, il Museo dei Ferri Taglienti ed accedere alla Torre del Palazzo per godere di una vista panoramica del borgo di Scarperia e della vallata del Mugello; e ancora dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00 i commercianti del Centro Commerciale Naturale “Corte dei Vicari” vi aspettano con le loro prelibatezze enogastronomiche, studiate per l’occasione.

A commento della manifestazione l’assessore al Turismo Elena Serotti ha dichiarato che “l’adesione alla Notte Romantica è una grande opportunità per promuovere piccoli e splendidi borghi d’Italia come Scarperia, cornice ideale per un evento ispirato all’amore, e per promuovere in modo sinergico sia il patrimonio storico, artistico e culturale, che le attività commerciali locali e i loro prodotti tipici di ristorazione e di artigianato. Un evento ancora più importante quest’anno perchè è dai piccoli borghi che può ripartire il settore turistico in Italia dopo il fermo al quale è stato costretto dall’emergenza sanitaria.”