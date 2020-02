Firenze – Si alza il sipario sul ciclismo toscano. Sabato prossimo si corre la 43° Firenze-Empoli, prima gara dilettanti categoria under 23. Sarà una sfida a livello nazionale questa classica promossa da ben 43 anni dalla Ciclistica Maltinti di Empoli il cui titolare Renzo è nel ciclismo da una vita.

E’ una della società più anziane, intorno a mezzo secolo di attività, e quest’anno in campo con questa formazione di under 23 ; Agosti, Chiocchini, Mugnaini, Pirro, Sensi, Allori, Garibbo, Marouan, Baglioni, Boschi, Conforti e Regnanti.

Sabato al via 160 corridori provenienti da diverse regioni. Raduno e partenza dal Piazzale Michelangelo alle 12,40. Da Firenze la corsa punterà dritta su Empoli, strade pianeggianti, velocità super. Poi sei volte un circuito con le salite di Monteboro e di Monterappoli. Nell’ultimo giro i corridori dovranno superare, a pochi chilometri dal traguardo, un altro ostacolo. L’arrivo ad Empoli in Via Carraia intorno alle ore 18,30. Lo scorso anno vittoria di Martin Marcellusi.

Il calendario 2020 èlite ed under 23 è molto interessante. Comprende, tra le altre, due gare internazionali (Carrara e Terranova Bracciolini); il campionato italiano under 23 partenza da Bacchereto di Prato ed arrivo a Seano il 20 giugno; il campionato toscano il 24 maggio a Montelupo Fiorentino.

Le corse. FEBBRAIO – Il 22 : Firenze-Empoli; il 23 : circuito a Torre di Fucecchio;

MARZO – Il 15 : Cronosquadre Versilia a Forte dei Marmi; il 28 : 4° Giro delle Balze Terranuova Bracciolini (Arezzo); il 31 : 41° Trofeo Zanchi a Castiglion Fibocchi;

APRILE – il 7 : 41° Fiera a Mercatale Valdarno; l’11 : G.P. Città di Pontedera; il 13 : 57° Coppa Sportivi di Poggio alla Cavalla Pistoia; il 25 : Trofeo San Leonino (Arezzo); il 28 : Coppa Lanciotto Ballerini a Campi Bisenzio;

MAGGIO – il 1 G.P. La Penna (Arezzo); il 3 : Trofeo Learco Guerra a Badia Agnano; il 9 : 21° Trofeo Meucci Castiglion Fiorentino; il 10: 32° : G.P. Industria del Marmo a Carrara; il 12 : 70° Coppa Cicogna (Arezzo); il 16: G.P. Lari Pisa; il 17 Trofeo Matteotti a Mercialla (Firenze); il 23 : 48° Città di Empoli; 1l 24 : Montelupo Fiorentino, campionato toscano èlite e under 23; il 26 : Trofeo Città di San Giovanni Valdarno; il 30 : G.P. La Serra Pisa (nazionale).

GIUGNO – Il 2 : Pistoia-Fiorano Modena; il 20 : Giro del Montalbano Bacchereto-seano campionato italiano categoria under 23; il 21 : 61° Giro delle Valli Aretine a Rigutino; il 28 : 1)°Trofeo Città di Malmantile;

LUGLIO – L’11 : Giro delle Due Province (Pisa); il 9 : Marciana Cascina; il 12 : 9° Trofeo Sensi Mastromarco Pistoia; il 21 : 57° G.P. Città di Vinci; il 28 : 12° G.P. Polverini a Levane di Arezzo;

AGOSTO – Il 2 : 51° Coppa Bologna a Montallese; il 4 : Trofeo Comune di Lamporecchio; il 15 : Firenze-Viareggio; il 23 : Giro del Casentino a Corsalone; il 25 : Gambassi Terme; il 30 : Montalto Pergine di Arezzo.

SETTEMBRE –Il 1 Circuito di Cesa e 44° Trofeo Comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo); il 2 : 75° G.P. Comune di Cerreto Guidi; il 6 : 75° G.P. del Cuoio Santa Croce sull’Arno, nazionale; l’8 : Giro del Valdarno a Figline; il 13 : 57° Coppa Martiri d Figline di Prato; il 15: 8° Coppa di Loro Ciuffenna (Arezzo); il 20 : 31 Trofeo Corsanico; il 21 : Coppa in Fiera San Salvatore Bucine; il 22 : 23° Coppo Guinigi a Laterina; il 29 Ruota d’Oro a Terranuova Bracciolini (Arezzo);

OTTOBRE – Il 5 : 71° Festa Patronale a Castiglion Fibocchi; l’11 GP. Del Rosso a Montecatini Terme: il 13 la 68° Coppa del Mobilio a Ponsacco.