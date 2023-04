Cortona – Il viaggio, il territorio, le persone e le storie che si incrociano dentro un protagonista d’eccezione: l’autobus. È questo il tema del progetto 12×12 nato dalla collaborazione tra il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move e Autolinee Toscane. 12 fotografi per 12 mesi che, attraverso l’obiettivo, raccontano il territorio toscano e i suoi abitanti da una prospettiva del tutto inedita e originale.

L’intento del progetto è riportare l’autobus alla sua dimensione originaria. Non un mezzo povero e vetusto, ma spazio vissuto, una sentinella che si muove su ruote, attraversando il territorio, che trasporta persone e all’interno del quale le storie, gli sguardi e le relazioni di queste persone si incontrano.

Da agosto 2022 a luglio 2023 i fotografi selezionati da Cortona On The Move raccontano, attraverso i loro occhi e i loro scatti, la Toscana, i paesaggi, le persone, le relazioni, i ricordi e i luoghi: tutti questi elementi si intrecciano e danno vita ad una nuova narrazione di una realtà sempre in movimento, a bordo degli autobus che ogni giorno trasportano migliaia di cittadini e percorrono le province della regione.

A luglio e agosto il progetto 12×12 è stato inaugurato con una mostra in movimento: alcune foto della serie “Constant Bloom” di Lucas Foglia sono state allestite su dieci autobus, uno per provincia. A settembre Camilla Milani ha raccontato il trasporto pubblico sulla sua Isola d’Elba tra quotidianità e turismo, concentrandosi sulla Costa del Sole, un tratto che si estende nella parte sud-occidentale dell’isola. A ottobre Riccardo Svelto ha scelto la città di Firenze per il suo lavoro incentrato sull’adolescenza. Nel mese di novembre Claudia Gori ha documentato il trasporto pubblico nella sua città natale, Prato, con un particolare focus sul percorso urbano che connette il centro alle periferie e sulle persone incontrate lungo questo itinerario. Mattia Crocetti, con il progetto Linee di Ferro ha raccontato, a dicembre, la sua Piombino e la Costa Etrusca. Di nuovo Firenze vista da un finestrino è il soggetto di Alisa Martynova pubblicato a gennaio. Nel mese di febbraio è stato pubblicato “Incipit”, il lavoro di Emanuele Camerini sulle fermate del territorio pisano. A marzo, Camilla Riccò ha raccontato la zona del Casentino attraverso il finestrino dell’autobus con il lavoro “Su a monte”: un viaggio fisico ma anche nei ricordi dell’adolescenza. Nel mese di aprile, Francesco Levy, invece, mostra il trasporto pubblico nel territorio livornese, ripercorrendo la linea 11 su cui da adolescente ha lavorato contando i passeggeri saliti e discesi a bordo dell’autobus.

Nei prossimi tre mesi, altri tre autori guideranno il pubblico alla scoperta delle bellezze più profonde di altre tre città toscane: Massa, Pisa e Livorno.

Tutte le opere sono pubblicate sul profilo Instagram di Autolinee Toscane @at_toscana.

Credit: Francesco Levy