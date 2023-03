Lucca – Oltre 850 atleti, in quattro giornate di gare, pronti a salire sulle pedane del Polo Fiere di Lucca. Sono numeri molto rilevanti quelli della Seconda Prova Nazionale Giovani e Assoluti di fioretto e sciabola, in programma da domani (giovedì 9) e fino a domenica 12 marzo. L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Sala degli specchi del Comune di Lucca, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, dell’Assessore allo Sport della città di Lucca, Fabio Barsanti, e del Presidente dell’Associazione Schermistica Oreste Puliti, Nicola Virdis, che guida il Comitato organizzatore.

Sono stati illustrati tutti i dettagli di un lungo e intenso weekend agonistico, che vedrà impegnati molti tra i più forti interpreti del fioretto e della sciabola, sia al maschile che al femminile, nel panorama nazionale e internazionale, a caccia dei pass per le fasi finali dei Campionati Italiani che si svolgeranno per i Giovani (categoria Under 20) dal 25 al 28 maggio a Padova, mentre per gli Assoluti tra il 7 e il 12 giugno a La Spezia, dove saranno assegnati gli “scudetti” 2023 della scherma.

TANTI “BIG” IN GARA

Ricchissima la starting list dei partecipanti, nella quale non mancano medaglie olimpiche, rappresentate dai fiorettisti Andrea Cassarà e Martina Batini, mondiali ed europee a livello assoluto, oltre a una nutrita pattuglia della “meglio gioventù” degli schermidori azzurri, reduci dai successi del Campionato Europeo Under 20 conclusosi appena dieci giorni fa a Tallinn, in Estonia. Sulle pedane di Lucca, infatti, saliranno – tra gli altri, oltre ai già citati “nomi olimpici” – nel fioretto femminile la fresca vincitrice della tappa di Coppa del Mondo del Cairo, Martina Favaretto, la compagna di Nazionale Francesca Palumbo e la neo campionessa europea giovanile Giulia Amore, nel fioretto maschile il campione mondiale di Wuxi 2018, Alessio Foconi, con Filippo Macchi e Davide Filippi, tutti a podio quest’anno in Coppa del Mondo. Nomi di spicco anche nella sciabola: al maschile prima uscita dopo il trionfo nel Trofeo Luxardo di Padova per Michele Gallo, con i compagni di Nazionale Pietro Torre e Matteo Neri, ma occhi puntati anche sul neo campione europeo Under 20 Marco Mastrullo. Infine, tra le sciabolatrici, saranno in gara le azzurre Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro, oltre a tante giovani di belle speranze.

IL PROGRAMMA

Le quattro giornate di gare presso il Polo Fiere di Lucca inizieranno domani (giovedì 9 marzo) con le prove Giovani di fioretto femminile (108 iscritte) e sciabola maschile (103 partecipanti). Si continuerà venerdì 10 con le stesse armi in pedana ma della categoria Assoluti: 98 fiorettiste e 79 sciabolatori impegnati.

Sabato 11 si riparte con i Giovani, e sarà la volta del fioretto maschile (178 atleti, la competizione più numerosa) e della sciabola femminile (74 partecipanti). Finale domenica 12 con le stesse specialità per gli Assoluti: in pedana 120 fiorettisti e 94 sciabolatrici.