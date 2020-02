Parenzo – Luccica d’argento il fioretto del livornese Gabriel Giardinelli. Nella quarta giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2020, in corso a Parenzo, l’Italia ha conquistato il secondo posto con la squadra di fioretto maschile under17. La formazione italiana Cadetti, composta, con il talentuoso Gabriel Giardinelli del Fides Livorno, da Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Marco Proietti, ha visto sfumare la medaglia d’oro di una sola stoccata, dopo la battuta d’arresto in finale per 44-43 contro la Russia nell’assalto finale.

Nella prima sfida di giornata, i fiorettisti azzurri avevano vinto 45-14 contro la Romania nel tabellone dei 16, poi erano stati in grado di battere 45-37 l’Ungheria nei quarti e, in semifinale, la Polonia col punteggio di 45-23. Anche se con un pizzico di rimpianto la medaglia d’argento dell’Italia del fioretto under17 rappresenta comunque un importante traguardo per Gabriel Giardinelli, che arricchisce sempre di più la bacheca internazionale dei prodotti del Fides Livorno.