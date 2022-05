Riccione – Due medaglie per la Toscana nella prima giornata dei Campionati Italiani di Riccione dedicati agli atleti under 14. Medaglia d’oro per Anna Torre del Fides Livorno nella sciabola femminile cat. Giovanissime. Una prova perfetta per la sorella del Campione del Mondo Under 20 di sciabola maschile che l’ha vista battere in finale Alice Coco del Club Scherma San Severo per 10-4. Queste le sue parole al termine della gara: “Di solito non esulto molto quando vinco ma sotto sotto sono sempre molto felice. Paura no ma ho combattuto e ho dato tutto quello che potevo dare”. Argento, invece, per Giordano Vincenzi della Scherma Oreste Puliti Lucca nella prova di Sciabola Maschile cat. Giovanissimi. L’atleta lucchese si è fermato solo in finale contro Vittorio Pellegata con il punteggio di 10-5.

Bis anche per Anna Torre nella sciabola femminile Giovanissime: l’atleta del Fides Livorno, guidata dalla maestra Ilaria Bianco, così come tra le Bambine, è salita sul gradino più alto del podio anche oggi grazie alla vittoria in finale su Alice Coco del Club Scherma San Severo per 10-4 e ha ricevuto contestualmente il trofeo del Grand Prix Kinder Joy of Moving che l’ha vista primeggiare in stagione. Sul terzo gradino del podio si sono piazzate Leonilda Buenza del Dauno Foggia, superata 10-2 proprio da Torre e Ludovica Parma della Società del Giardino Milano, che ha perso l’accesso alla finale contro Coco per 10-3.

Nella sciabola maschile, tra i 76 partecipanti, il nuovo campione italiano è il classe 2010 Vittorio Pellegatta. L’atleta della SS Scherma Lazio Ariccia ai quarti ha battuto 10-4 Giolele Coronetta del Circolo Schermistico Mazarese, poi in semifinale ha superato Gianfilippo Testasecca del Circolo della Scherma Terni per 10-7. Nell’altra semifinale, con lo stesso punteggio, Giordano Vincenzi della Scherma Oreste Puliti Lucca si è aggiudicato l’assalto contro Filippo Landi del Frascati Scherma, vincitore nello scorso ottobre del titolo Maschietti. In finale Pellegatta, seguito a bordo pedana dal suo maestro Vincenzo Castrucci, ha poi conquistato il titolo nazionale vincendo 10-5 su Vincenzi. Per i finalisti il risultato di oggi è stato una conferma: entrambi sono risultati, infatti, anche i vincitori ex aequo del circuito del Grand Prix Kinder Joy of Moving.

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA MASCHILE GIOVANISSIMI – Riccione, 11 maggio 2022



Finale

Pellegatta (SS Scherma Lazio Ariccia) b. Vincenzi (Scherma Oreste Puliti Lucca) 10-5

Semifinali

Pellegatta (SS Scherma Lazio Ariccia) b. Testasecca (Circolo della Scherma Terni) 10-7

Vincenzi (Scherma Oreste Puliti Lucca) b. Landi (Frascati Scherma) 10-7

Quarti

Pellegatta (SS Scherma Lazio Ariccia) b. Coronetta (Circolo Schermistico Mazarese) 10-4

Testasecca (Circolo della Scherma Terni) b. Zuffa (Virtus Scherma Bologna) 10-7

Landi (Frascati Scherma) b. Pistacchi (Club Scherma Voltri) 10-4

Vincenzi (Scherma Oreste Puliti Lucca) b. Dilillo (Scherma Trani) 10-2

Classifica (76): 1. Vittorio Pellegatta (SS Scherma Lazio Ariccia), 2. Giordano Vincenzi (Scherma Oreste Puliti Lucca), 3. Filippo Landi (Frascati Scherma), 3. Gianfilippo Testasecca (Circolo della Scherma Terni), 5. Giovanni Battista Pistacchi (Club Scherma Voltri), 6. Costantino Zuffa (Virtus Scherma Bologna), 7. Michele Pio Dilillo (Scherma Trani), 8. Gioele Coronetta (Circolo Schermistico Mazarese)

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA FEMMINILE GIOVANISSIME – Riccione, 11 maggio 2022



Finale

Torre (Fides Livorno) b. Coco (Club Scherma San Severo) 10-4

Semifinali

Torre (Fides Livorno) b. Buenza (Dauno Foggia) 10-2

Coco (Club Scherma San Severo) b. Parma (Società del Giardino) 10-3

Quarti

Buenza (Dauno Foggia) b. Vinci (Frascati Scherma) 10-6

Torre (Fides Livorno) b. Bentivoglio (Club Scherma San Severo) 10-7

Parma (Società del Giardino) b. Reale (Frascati Scherma) 10-6

Coco (Club Scherma San Severo) b. Fusco (Club Scherma Napoli) 10-8

Classifica (55): 1. Anna Torre (Fides Livorno), 2. Alice Coco (Club Scherma San Severo), 3. Ludovica Parma (Società del Giardino), 3. Leonilda Buenza (Dauno Foggia), 5. Greta Vinci (Frascati Scherma), 6. Nicole Bentivoglio (Club Scherma San Severo), 7. Matilde Reale (Frascati Scherma), 8. Angela Carolina Fusco (Club Scherma Napoli)