Plovdiv – Grande vittoria per il livornese Pietro Torre che domina la prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile under 20 di Plovdiv in Bulgaria. L’atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro che si allena al Fides Livorno con il maestro Nicola Zanotti ha superato tutti i suoi avversari trovando la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo.

Il livornese classe 2002 ha iniziato la prova di oggi dal tabellone dei 128 vincendo 15-6 sul bulgaro Kamen Hristov, poi ha incontrato lo spagnolo Joaquin Gonzalez Carvajal Martinez e lo ha superato 15-5. Con lo stesso punteggio nel tabellone dei 32 ha poi battuto l’americano Elden Wood e nel tabellone dei 16 ha avuto la meglio sul rumeno Radu Nitu.

Giunto tra i migliori otto l’azzurro ha dominato l’assalto contro il russo Nikita Kuklin concluso col punteggio di 15-9, che gli ha assicurato il podio. In semifinale un match combattuto contro il tedesco Colin Heathcock, che lo sciabolatore italiano ha costruito in rimonta riuscendo alla fine a uscirne da vincitore grazie alla stoccata del 15-14. Stesso copione anche in finale, dove l’avversario francese Remi Garrigue si era portato in avanti, poi Torre lo ha ripreso e anche stavolta è riuscito a piazzare il punto vincente del 15-14, che gli ha consentito di trionfare nella prova.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 SCIABOLA MASCHILE – Plovdiv (Bulgaria), 6 febbraio 2022

Finale

Torre (ITA) b. Garrigue (Fra) 15-14

Semifinali

Torre (ITA) b. Heathcock (Ger) 15-14

Garrigue (Fra) b. Kuzmin (Ger) 15-10

Quarti

Torre (ITA) b. Kuklin (Rus) 15-9

Heathcock (Ger) b. Vigh (Hun) 15-6

Garrigue (Fra) b. Pinter (Hun) 15-4

Kuzmin (Ger) b. Toth (Hun) 15-11

Tabellone dei 16

Torre (ITA) b. Nitu (Rou) 15-5

Vigh (Hun) b. Nardella (ITA) 15-10

Garrigue (Fra) b. Marciano (ITA) 15-12

Pinter (Hun) b. Ottaviani (ITA) 15-11

Kuzmin (Ger) b. Cantini (ITA) 15-10

Tabellone dei 32

Nardella (ITA) b. Blasco (Fra) 15-12

Marciano (ITA) b. Semenov (Ukr) 15-12

Ottaviani (ITA) b. Makarov (Rus) 15-10

Cantini (ITA) b. Harley (Usa) 15-9

Torre (ITA) b. Wood (Usa) 15-5

Tabellone dei 64

Nardella (ITA) b. Heathcock (Ger) 15-10

Semenov (Ukr) b. Roussier Fusco (ITA) 15-9

Marciano (ITA) b. Liang (Usa) 15-8

Pinter (Hun) b. Di Gianvito (ITA) 15-12

Ottaviani (ITA) b. Manin (Rus) 15-8

Petrucz (Hun) b. Galetti (ITA) 15-10

Cantini (ITA) b. Latapy (Fra) 15-6

Vigh (Hun) b. Pugliese (ITA) 15-9

Torre (ITA) b. Gonzalez Carvajal Martinez (Esp) 15-5

Moon (Usa) b. Tocci (ITA) 15-7

Tabellone dei 128

Tocci (ITA) b. Fraboulet (Fra) 15-8

Pugliese (ITA) b. Akinyosoye (Gbr) 15-6

Torre (ITA) b. Hristov (Bul) 15-6

Krajnc (Slo) b. Conversi (ITA) 15-9

Fase a gironi

Edoardo Cantini: 6 vittorie, 0 sconfitte

Alessandro Conversi: 2 vittorie, 4 sconfitte

Pietro Di Gianvito: 5 vittorie, 1 sconfitta

Marco Galetti: 5 vittorie, 1 sconfitta

Giorgio Marciano: 5 vittorie, 1 sconfitta

Emanuele Nardella: 5 vittorie, 1 sconfitta

Lorenzo Ottaviani: 5 vittorie, 0 sconfitte

Salvatore Pugliese: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giovanni Fusco Roussier: 5 vittorie, 1 sconfitta

Leonardo Tocci: 1 vittoria, 4 sconfitte

Pietro Torre: 5 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (134): 1. Pietro Torre (ITA), 2. Remi Garrigue (Fra), 3. Leon Kuzmin (Ger), 3. Colin Heathcock (Ger), 5. Benedek Vigh (Hun), 6. Nikita Kuklin (Rus), 7. Bertalan Toth (Hun), 8. Levente Pinter (Hun), 9. Edoardo Cantini (ITA), 11. Lorenzo Ottaviani (ITA), 12. Emanuele Nardella (ITA), 13. Giorgio Marciano (ITA), 35. Pietro Di Gianvito (ITA), 35. Marco Galetti (ITA), 37. Giovanni Roussier Fusco (ITA), 55. Salvatore Pugliese (ITA), 64. Leonardo Tocci (ITA), 101. Alessandro Conversi (ITA)