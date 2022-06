Antalya (Turchia) – Medaglia di bronzo per Alice Volpi nel Fioretto Femminile Individuale ai Campionati Europei di Fioretto Femminile individuale agli Europei di Antalya, quarto terzo posto continentale in carriera. In terra turca buona prestazione della senese delle Fiamme Oro che si allena al Club Scherma Jesi con la maestra Giovanna Trillini.

Una medaglia che conferma in pieno il suo valore dimostrandosi una delle atlete più forti della specialità a livello continentale e mondiale. Numero 4 dopo i gironi, è stata sconfitta in semifinale per 15-9 dalla tedesca Erbert che ha poi vinto la manifestazione. Queste le sue parole dopo la premiazione: “L’europeo è sempre un passaggio prima del Mondiale e non siamo prontissime. Ho avuto un piccolo infortunio alla gamba e non sapevo neanche se potessi esserci. Potevo fare di più ma sono contenta”.

E’ il quarto bronzo europeo per Alice Volpi: la senese classe 1992 delle Fiamme Oro, che era già stata sul terzo gradino del podio nelle tre precedenti edizioni (Tbilisi 2017, Novi Sad 2018 e Dusseldorf 2019) e che partiva come prima del ranking, nel tabellone dei 32 ha superato la svedese Miriam Schreiber 15-7 e poi ha battuto 15-10 l’ucraina Kateryna Chentsova. Ai quarti l’assalto più incerto contro la tedesca Anne Sauer: il match era fermo sul 10 pari, poi l’azzurra ha messo cinque stoccate di fila che hanno decretato il suo passaggio in semifinale, dove l’altra tedesca Leonie Ebert ha avuto la meglio 15-9.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – FIORETTO FEMMINILE INDIVIDUALE – Antalya (Turchia), 17 giugno



Finale

Ebert (Ger) b. Errigo (ITA) 15-11

Semifinali

Errigo (ITA) b. Thibus (Fra) 15-11

Ebert (Ger) b. Volpi (ITA) 15-9



Quarti

Errigo (ITA) b. Palumbo (ITA) 15-3

Volpi (ITA) b. Sauer (Ger) 15-10

Ebert (Ger) b. Stutchbury (Gbr) 15-9

Thibus (Fra) b. Kondricz (Hun) 15-9

Tabellone dei 16

Palumbo (ITA) b. Favaretto (ITA) 15-11

Errigo (ITA) b. Dlugosz (Pol) 15-4

Volpi (ITA) b. Chentsova (Ukr) 15-10

Tabellone dei 32

Volpi (ITA) b. Schreiber (Swe) 15-7

Favaretto (ITA) b. Diaz (Esp) 15-2

Palumbo (ITA) b. Calugareanu (Rou) 15-13

Errigo (ITA) b. Blaze (Fra) 15-8



Fase a gironi

Alice Volpi: 6 vittorie, 0 sconfitte

Arianna Errigo: 6 vittorie, 0 sconfitte

Francesca Palumbo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Martina Favaretto: 5 vittorie, 0 sconfitte

Classifica (59): 1. Leonie Ebert (Ger), 2. Arianna Errigo (ITA), 3. Alice Volpi (ITA), 3. Ysoara Thibus (Fra), 5. Anne Sauer (Ger), 6. Carolina Stutchbury (Gbr), 7. Francesca Palumbo (ITA), 8. Kata Kondricz (Hun), 10. Martina Favaretto (ITA)