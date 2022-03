Novi Sad – Grande prestazione per il livornese Pietro Torre nella gara a squadre di Sciabola Maschile agli europei giovani di Novi Sad. Per l’atleta delle Fiamme Oro, insieme ai compagni Emanuele Nardella, Lorenzo Ottaviani e Giorgio Marciano una grande prestazione dopo l’opaca prova individuale. Per l’atleta che si allena al Fides Livorno una rimonta incredibile anche in finale contro la Germania portando gli azzurri dal -13 al -1 che purtroppo non è bastato per l’oro. Ecco le sue parole al termine della premiazione: “Siamo stati bravi. Dopo un’individuale non ai nostri livelli ci siamo fatti valere. Ci è rimasto l’amaro in bocca per il secondo posto ma siamo pronti anche per il Mondiale tra un mese. Sono contento per i bimbi, avanti così.”

La prova di sciabola maschile, l’unica ancora con un “significato sportivo” non alterato in corso d’opera, è proseguita con una grandissima prestazione degli azzurrini. Prima il successo per 45-39 sugli ungheresi, poi il quarto di finale vinto 45-37 sulla Polonia, e l’affermazione ancor più netta in semifinale contro la Spagna, battuta 45-31 con l’ingresso nella penultima frazione di Marciano al posto dell’infortunato Nardella, che non ha fatto rimpiangere il compagno, fino a quel punto autore di una prova maiuscola come Ottaviani e Torre.

Una super performance “di squadra” per l’Italia degli sciabolatori, arrivati a giocarsi il titolo europeo contro la Germania. In finale i tedeschi hanno condotto fin dal principio, dando l’impressione di essere padroni dell’assalto. Poi, nell’ultima frazione, una straordinaria rimonta di Pietro Torre ha riportato l’Italia dal -13 iniziale a -1, anche se al fotofinish la Germania l’ha spuntata vincendo 45-43. Per gli azzurrini, comunque, un argento di grande valore.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Novi Sad (Serbia), 1 marzo 2022

Finale

Germania b. ITALIA 45-43

Finale 3/4

Bulgaria b. Spagna 45-42

Semifinali

Germania b. Bulgaria 45-38

ITALIA b. Spagna 45-31

Quarti di finale

ITALIA b. Polonia 45-37

Tabellone da 16

ITALIA b. Ungheria 45-39

Classifica: 1. Germania, 2. ITALIA, 3. Bulgaria, 4. Spagna.

Foto: Pietro Torre