Riccione – Una delle due prove di giornata è stata quella di fioretto categoria Ragazze, la cui finale è stata la stessa del 2019, quando Giorgia Ruta del Fides Livorno e Alessandra Tavola della Comense Scherma parteciparono tra le Bambine. Anche stavolta a spuntarla col punteggio di 15-12 è stata la livornese, che in precedenza aveva sconfitto 15-8 Beatrice Musco del Dlf Venezia e in semifinale 15-5 Sophia Di Paolo del Club Scherma Ancona. Alessandra Tavola, invece, era giunta in finale vincendo 15-13 l’assalto su Eleonora Carraro (Comini Padova). Ancora un successo quindi per la Toscana che si piazza in prima posizione nel medagliere per regioni con ben 8 medaglie in quattro giorni: 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi fino a questo momento.

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO FEMMINILE RAGAZZE – Riccione, 12 ottobre 2021



Finale

Ruta (Fides Livorno) b. Tavola (Comense Scherma) 15-12

Semifinali

Tavola (Comense Scherma) b. Carraro (Comini Padova) 15-13

Ruta (Fides Livorno) b. Di Paolo (Club Scherma Ancona) 15-5

Quarti

Tavola (Comense Scherma) b. Rinforzi (Fides Livorno) 15-11

Carraro (Comini Padova) b. Fariello (Schermabrescia) 15-11

Di Paolo (Club Scherma Ancona) b. Betti (Accademia della Scherma Livorno) 15-9

Ruta (Fides Livorno) b. Musco (Dlf Venezia) 15-8

Classifica (65): 1. Giorgia Ruta, 2. Alessandra Tavola (Comense Scherma), 3. Sophia Di Paolo (Club Scherma Ancona), 3. Eleonora Carraro (Comini Padova), 5. Giulia Fariello (Schermabrescia), 2. Beatrice Musco (Dlf Venezia), 7. Dalia Rinforzi (Fides Livorno), 8. Anita Sveva Betti (Accademia della Scherma Livorno).

MEDAGLIERE PER REGIONI