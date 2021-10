Riccione – Il 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving è iniziato ufficialmente oggi al Playhall di Riccione. Per la Toscana un argento e un bronzo nella categoria bambine. Seconda piazza per Carlotta Coli dell’Accademia della Scherma Livorno e terza posizione per Maria Vittoria Venier dell’Accademia Schermistica Fiorentina.

La gara di fioretto femminile Bambine, che ha visto impegnate 74 atlete. Ad aggiudicarsi il titolo è stata Emma Venerucci del Club Scherma Pesaro che, in finale, ha superato in rimonta per 10-8 Carlotta Coli dell’Accademia della Scherma Livorno. In precedenza l’atleta marchigiana aveva vinto col punteggio di 10-3 il match della semifinale contro Lina Nora Mercanti della Fondazione Marcantonio Bentegodi, che ha chiuso la sua gara sul terzo gradino del podio insieme a Maria Vittoria Venier dell’Accademia Schermistica Fiorentina.

Domani il programma del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving prosegue con le gare di fioretto maschile Ragazzi e di fioretto femminile Giovanissime.

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO FEMMINILE BAMBINE – Riccione, 10 ottobre 2021Finale

Venerucci (Club Scherma Pesaro) b. Coli (Accademia della Scherma Livorno) 10-8

Semifinali

Venerucci (Club Scherma Pesaro) b. Mercanti (Fondazione Marcantonio Bentegodi) 10-3

Coli (Accademia della Scherma Livorno) b. Venier (Accademia Schermistica Fiorentina) 10-4

Quarti

Venerucci (Club Scherma Pesaro) b. Giordano (Circolo Scherma Mestre) 10-5

Mercanti (Fondazione Marcantonio Bentegodi) b. Bedeschi (Fondazione Marcantonio Bentegodi) 10-8

Venier (Accademia Schermistica Fiorentina) b. Piccini (Ase Scherma Empoli) 10-5

Coli (Accademia della Scherma Livorno) b. Maltoni (Club Scherma Jesi) 10-6

Classifica (73): 1. Emma Venerucci (Club Scherma Pesaro), 2. Carlotta Coli (Accademia della Scherma Livorno), 3. Maria Vittoria Venier (Accademia Schermistica Fiorentina), 3. Linda Nora Mercanti (Fondazione Marcantonio Bentegodi), 5. Giulia Giordano (Circolo Scherma Mestre), 6. Viola Piccini (Ase Scherma Empoli), 7. Chiara Maltoni (Club Scherma Jesi), 8. Giorgia Bedeschi (Fondazione Marcantonio Bentegodi).

MEDAGLIERE PER REGIONI