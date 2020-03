Cortona – Tre morti e cinque feriti ieri sera a causa di un incidente stradale avvenuto a La Fratta, nel territorio del comune di Cortona (Arezzo). Le vittime viaggiavano tutte su un pulmino che per cause in corso di accertamento è uscito di strada, finendo la sua corsa contro un albero. Il maltempo, una forte pioggia che ieri interessava la zona, ha reso complicate le operaizoni di salvataggio. sul posto, oltre al 118, anche polizia e vigili del fuoco.