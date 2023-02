Siena – Ancora scosse stamattina a Siena, dopo la lunga serie che ha fatto tremare l’area nella notte scorsa. Stamattina, giovedì 9 febbraio, una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 8:19 con epicentro a 2 km da Siena, a una profondità di 8 km, preceduta poco prima alle 8.14 da un’altra scossa di magnitudo 2.2.

La prima scossa avvertita con chiarezza dalla popolazione, di magnitudo 3.5 era stata registrata alle 21.51 di ieri sera con epicentro vicino Siena e ipocentro 8 chilometri di profondità, che aveva prpvocato molta paura fra la popolazione che era uscita in strada, ma non erano stati rilevati danni o feriti. “Il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo. Da quella più forte di magnitudo 3.5, sono state quasi 40 nella notte. I tecnici stanno procedendo nelle verifiche agli edifici. Grazie a tutte le donne e uomini impegnati al servizio della comunità, restiamo vigili” scrive il governatore Eugenio Giani. Evacuati per precauzione il palazzo di giustizia e altri uffici pubblici. Attivata la sala operativa della protezione civile del Comune.

La maggior parte delle circa 40 scosse di ieri notte è stata inferiore a magnitudo 2, le 2 più forti erano di magnitudo 2.7.