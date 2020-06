Firenze – E’ tempo d’estate anzi di ScienzEstate, la manifestazione promossa da OpenLab, servizio di educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze. L’edizione 2020 si svolgerà tutta in modalità digitale e accompagnerà grandi e piccoli curiosi di scienza per tutta la stagione estiva.

Il tradizionale appuntamento che, ormai da diciassette anni, OpenLab propone nella prima settimana di giugno si sposta sul web, ma rimane fedele al suo spirito, che è quello di far appassionare il pubblico ai temi scientifici, far scoprire la scienza nella vita quotidiana e anche far comprendere il lavoro di chi fa ricerca.

L’apertura ufficiale è fissata per lunedì 22 giugno: in diretta video dall’Aula Magna dell’Università di Firenze, a partire dalle ore 10, tagliano virtualmente il nastro inaugurale il rettore dell’Ateneo fiorentino Luigi Dei e Antonella Salvini presidente di OpenLab con un workshop dedicato a “Una grande sfida per la nostra società: come conciliare i vantaggi e i benefici prodotti dalle scoperte scientifiche e tecnologiche con il loro utilizzo responsabile mirato alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Partecipano la stessa Antonella Salvini con un intervento su “Materiali e processi industriali sostenibili”, Giovanni Ferrara su “Benzina, Diesel, elettrico … di cosa si nutriranno le nostre auto in futuro?”, Stefania Tegli che parlerà di “Epidemie in ambito vegetale: dalla storia passata a quella recente, conseguenze di equilibri violati” e Anna Pettini che tratterà il tema “Lo sviluppo sostenibile: economia tra società e natura”.

Il programma di ScienzEstate è articolato in brevi video (“Pillole di Scienza”), filmati più lunghi che riproducono esperimenti o lezioni, webinar e giochi da scaricare, secondo un palinsesto che prevede la pubblicazione, con cadenza settimanale, dei vari materiali sul sito www.openlab.unifi.it , sul canale YouTube di Unifi e sui canali social. Ai materiali e ai video hanno lavorato oltre 50 tra ricercatori, assegnisti e laureandi delle diverse aree disciplinari di UNIFI.