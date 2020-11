Firenze – E’ una questione che incide sullo stesso patto costitutivo della convivenza civile, secondo la Cgil, lo sciopero fiscale annunciato da Confcommercio, che riguarda le 50mila aziende toscane, chiamate alla “disobbedienza civile” per protesta contro le attuali politiche fiscali ed economiche. Ma forse, secondo il maggior sindacato italiano, le conseguenze di un tale appello, andrebbero ben al di là delle intenzioni.

A mettere nero su bianco la reazione del sindacato, ci pensa Massimiliano Bianchi, segretario generale di Filcams Cgil Firenze che rilancia a Confcommercio: “Siamo stupefatti, abbiamo rispetto per il disagio del momento ma così si rompe il patto costitutivo della convivenza civile. Allora i lavoratori, che anche loro pagano le tasse, dovrebbero evocare la rivoluzione? Basta gare a chi la spara più grossa, servono criteri selettivi per gli aiuti pubblici alle imprese”.

Insomma la crisi è più che preoccupante, anzi, dice Bianchi, “è senza dubbio la più grave crisi economica attraversata dal Paese dal dopoguerra ad oggi, e vede alcuni settori fondamentali come il commercio, il turismo ed i servizi oggettivamente esposti più di altri a difficoltà crescenti se non a veri e propri drammi. Del resto, legate alle sorti delle imprese di questi comparti ci sono ovviamente quelle dei lavoratori che rappresentiamo. Del disagio dunque non solo nutriamo profondo rispetto, ma non ci tiriamo certo indietro per tentare di comprenderlo in ogni sua possibile ragione, così come in ognuna delle sue diverse manifestazioni”.

E tuttavia, l’iniziativa di sciopero fiscale che Confcommercio Toscana ha annunciato in questi giorni ha lasciato stupefatto il sindacato. “Parlare di sciopero fiscale significa infatti, secondo noi, rompere il patto costitutivo della convivenza civile e, letteralmente, far saltare in aria l’erogazione di ogni servizio pubblico: dall’illuminazione delle nostre strade all’educazione dei nostri figli a scuola al mantenimento dei presidi sanitari e della nostra salute. Se i lavoratori dipendenti del commercio, del turismo e dei servizi (e, ovviamente, non solo loro ma tutti i lavoratori dipendenti) dovessero anch’essi esternare tutto il loro disappunto per dover continuare a pagare le tasse in tempo di crisi, peraltro anche in regime di cassa integrazione, saremmo qui ad evocare davvero la rivoluzione, con tanto di riferimenti storici, visto il noto apporto, nient’affatto trascurabile, di questi contribuenti alla fiscalità generale”.

Dunque, dal momento che qualcosa bisogna fare anche in questi tempi bui, e “i problemi non si affrontano così, facendo a gara a chi la spara più grossa”, l’appello della Cgil è di sviluppare semmai “la politica con la “P” maiuscola che si pratica con la determinazione delle idee, di ogni idea, fermo rimanendo il patto costitutivo della convivenza civile sopra richiamato. Peraltro, a proposito di idee, noi rimaniamo fermamente contrari alla distribuzione a pioggia dei finanziamenti pubblici alle imprese, convinti come siamo che gli aiuti che lo Stato eroga come prestatore di ultima istanza non possono invece che essere ispirati a criteri selettivi, alla tutela e alla qualità del lavoro, ed orientati a politiche economiche e di sviluppo finalmente sostenibili”.