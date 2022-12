Firenze – Oltre 7mila lavoratrici, lavoratori, pensionati e studenti hanno sfilato in corteo per le strade del centro, partendo da piazza dell’Unità per toccare piazza Indipendenza, piazza San Marco e via Cavour, per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la mossa finanziaria del governo.

Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze), commenta: “Dalla manifestazione di Firenze parte un segnale importante: tante persone sotto una pioggia battente che sono scese in piazza per chiedere a gran voce di cambiare la Legge di Bilancio in direzione di una maggiore giustizia sociale. La Manovra toglie ai più bisognosi e dà a chi già ha, questo è inaccettabile tanto più perché la situazione sociale è assai critica”.

Leonardo Mugnaini Coordinatore UIL di Firenze sottolinea: “Lavoratori, pensionati, giovani hanno lanciato da Firenze un messaggio chiaro al governo: una manovra sbagliata nella forma e nella sostanza. Era importante oggi essere in piazza e il mondo del lavoro ha dato una grande risposta”.