Firenze – La Filcams Cgil Firenze proclama sciopero del commercio per la giornata di domani domenica 5 aprile nel territorio fiorentino, “per restare a casa, per sanificare meglio i negozi, per dare ristoro a lavoratrici e lavoratori e più sicurezza a loro e anche ai cittadini. Non possiamo assistere al ‘sempre aperto’ anche durante il coronavirus”, dice il sindacato.

Prosegue la Filcams Cgil Firenze: “Vogliamo denunciare anche che le misure di contingentamento si stanno allentando ancora troppo e si fanno entrare ancora troppe persone insieme nei punti vendita. Non vorremmo che le ragioni economiche soprassedessero quelle sanitarie.