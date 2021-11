Firenze – Sciopero nazionale, oggi lunedì 8 novembre, nel settore Servizi ambientali. Proclamato da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per il mancato rinnovo del Contratto nazionale, in Toscana (6mila addetti) si è registrata un’altissima adesione, si parla del 90% su base regionale, con tre presìdi di lavoratori e lavoratrici. Uno (per l’area vasta Centro) davanti alla sede Alia a Firenze in via Baccio da Montelupo (vi hanno partecipato anche i lavoratori delle cooperative in appalto, visto che i sindacati per loro hanno indetto l’assemblea sindacale); uno (per l’area vasta Sud) davanti alla sede Sei Toscana – Sienambiente in via Simone Martini a Siena; uno (per l’area vasta Costa) in piazza Stazione a Pisa.

La protesta organizzata dai sindacati è rivolta contro le associazioni datoriali, Utilitalia per la parte pubblica, Confindustria Cisambiente e Fise/Assoambiente per quella privata, insieme alle tre centrali cooperative, Agci, Confcooperative e Legacoop. Queste, spiegano, sono “responsabili della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore: dopo aver perso tempo lasciando che ben 27 mesi trascorressero dalla scadenza del contratto, hanno poi posto condizioni inaccettabili di fatto mettendoci nelle condizioni di non poter proseguire”.

Le richieste dei datori, respinte dai sindacati, si possono riassumere nella richiesta di flessibilità estrema sull’organizzazione del lavoro attraverso il sistema degli orari; ridimensionamento del sistema delle relazioni industriali per privare i lavoratori della rappresentanza e della partecipazione all’interno dell’azienda; precarizzazione dei rapporti di lavoro soprattutto per lavoratori part-time; eliminazione totale del limite massimo dei lavoratori part-time presenti in azienda; parte economica legata esclusivamente agli indici inflattivi e alle dinamiche del corrispettivo economico del committente all’azienda; mancato riconoscimento delle professionalità dei lavoratori addetti agli impianti.

Le organizzazioni sindacali rilanciano le loro rivendicazioni: “Contratto nazionale unico e di filiera attraverso l’allargamento del campo di applicazione verso gli impianti di riciclo; rafforzamento delle relazioni industriali attraverso un sistema maggiormente partecipativo dei lavoratori; evoluzione delle condizioni di lavoro per tutelare la salute degli operatori; sviluppo delle norme sul mercato di lavoro e dei processi di formazione continua; miglioramento in maniera armonica della classificazione del personale; perfezionamento degli articoli contrattuali relativi ai lavoratori degli impianti; esigibilità contrattuale della clausola sociale; accordo economico che non tenga conto solo delle percentuali inflattive e che sviluppi maggiormente il welfare contrattuale e le varie indennità”.

I sindacati continueranno la mobilitazione finché non avranno raggiunto un esito positivo.