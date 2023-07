Firenze – “Nonostante l’atto gravissimo del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ridotto lo sciopero di 12 ore, l’adesione in Toscana è stata altissima con punte dell’80% e con una media di oltre il 75%. Questo significa che le lavoratrici e i lavoratori hanno compreso le motivazioni della vertenza”. Queste le parole di Leonardo Mugnaini della Segreteria della Uiltrasporti Toscana in merito allo sciopero nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

“Il gesto grave del Ministro Salvini, tra l’altro, per via della rotazione di materiale, farà in modo di protrarre i disagi per l’utenza fino alla tarda serata di oggi e avrà come conseguenza anche un costo maggiorato a carico delle aziende, e quindi del Paese, rispetto alla proclamazione iniziale dello sciopero – aggiunge Mugnaini – Segno evidente che il populismo è sempre un cattivo consigliere”.

“Crediamo – conclude Mugnaini – che lo sciopero meta in evidenza tematiche che hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro di tutto il personale, ma migliorare il servizio reso ai cittadini. Ogni giorno siamo testimoni diretti dei disservizi e deidisagi degli utenti nei treni regionali, di cui, come loro, anche il personale ferroviario, è vittima”.