Firenze – La Toscana della scuola incrocia le braccia, e manda un messaggio netto al governo. Alta adesione allo sciopero odierno in tutta la regione, ma quella di Firenze viene definita “altissima” dalla Flc Cgil. La protesta odierna è diretta contro il decreto legge del Governo che “presenta criticità su formazione, valutazione, reclutamento, rinnovo contrattuale, classi sovraffollate e taglio degli organici”.

“Dai primi rilievi in Toscana sembra esserci una rilevante adesione in tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alle superiori – spiega Pasquale Cuomo, segretario generale Flc Cgil Toscana – in particolare molti Isitituti Comprensivi sono chiusi. Una delegazione toscana è in piazza Santi Apostoli a Roma. L’alta adesione dimostra le ragioni dello sciopero, il Governo non ignori la voce che si è levata da lavoratori e lavoratrici della scuola”.

Incalza Emanuele Rossi, segretario generale Flc Cgil Firenze: “A Firenze adesione altissima allo sciopero, moltissime le scuole chiuse. Si stima che due terzi delle attività didattiche nelle scuole fiorentine non si siano svolti. Molti anche i lavoratori e le lavoratrici fiorentini alla manifestazione di Roma in piazza Santi Apostoli, tanti giunti anche con mezzi propri. Il messaggio che parte oggi da Firenze e dalla Toscana è chiaro e inequivocabile. Il Governo deve ascoltare la protesta e stralciare il Dl 36, poi apra una vera trattativa col sindacato che si basi sul riconoscimento della professionalità di chi in questi anni ha aperto le scuole e supportato gli studenti”.

Lo sciopero è stato organizzato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda. A Firenze, sembrerebbe il comprensivo dell’Oltrarno quello che ha maggormente aderito alla protesta, mentre nel fiorentino, chiusi il comprensivo di Borgo San Lorenzo, gli istituti superiori Gobetti e Agnoletti e la sede di Sesto Fiorentino del liceo artistico Porta romana, mentre nella sede principale a Firenze adesione “di circa due terzi” dei lavoratori. Sempre nella cintura fiorentina, “attività didattica quasi completamente sospesa” al comprensivo Primo Levi di Impruneta, tutte le sedi chiuse al comprensivo di Pelago, mentre all’istituto superiore Saffi una succursale è chiusa. Non hanno aperto per mancanza di personale anche l’istituto superiore Marco Polo, il plesso secondario dell’istituto Leonardo da Vinci, l’istituto superiore Peano e le sedi del liceo Castelnuovo. A Livorno “80% di scuole chiuse”, mentre il sindacato registra “buoni dati” di adesione a Pisa, Prato e Grosseto.

Le motivazioni dello sciopero che si è tenuto stamattina sono sempre le stesse, mai risolte, come ad esempio la richiesta della stabilizzazione dei precari, un numero altissimo nell’ambito del sistema scolastico, la cui responsabilità è individuata dai lavoratori e dai sindacati, in una macchina del reclutamento inadeguata e pesante, che non tiene conto delle nuove esigenze e delle nuove competenze richieste dal mondo scolastico. Inoltre, sempre sul tavolo la richiesta di allineare la retribuzione delgi insegnanti con gli altri dipendenti statali, alla stregua dei colleghi europei. Ancora, richiesto l’adeguamento dei profili del personale tecnico amministrativo (Ata). Mai spenta la battaglia contro le “classi pollaio”, divenuta essenziale sull’onda della pandemia che è lungi dall’essere comletamente debellata e che rischia di conoscere una nuova recrudescenza nell’autunno, riproponendo il problema del sovraffollamento, uno dei fattori che ha costretto la scuola italiana a chiudere le aule all’insegnamento.