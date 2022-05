Firenze – Alberto Ferrarese, pubblicitario, uomo marketing, creativo, cantante e musicista fiorentino, si è spento giovedì 12 maggio 2022, a 81 anni. Musicista dagli anni 60, ha militato nei «Rebel Rousers» e nei «Jumping Jacks», collaborando alla realizzazione di famosi Caroselli ideati e composti da Franco Godi (alias “Mr Jingle”).

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Firenze, Alberto Ferrarese, dopo studi sul marketing e la comunicazione pubblicitaria, ha lavorato per alcune fra le più importanti agenzie di pubblicità fiorentine come Arrow e Leader, fondando nel 1975 la sua agenzia pubblicitaria: Phasar.

Socio della TP – Associazione Tecnici Pubblicitari Professionisti e in seguito della Apicom – Associazione Professionisti Italiani della Comunicazione, ha tenuto corsi universitari presso la facoltà di Scienze Politiche di Firenze e in alcun istituti di marketing.

Nella sua vita ha collaborato con tantissime aziende toscane e nazionali, di vari settori, fornendo loro servizi di creatività e consulenza marketing: dalle calzature per bambini all’abbigliamento e alla moda, dalla Grande Distribuzione all’Energia, dal settore alimentare a quello eno-gastronomico destreggiandosi con competenza e umanità.

Tra tutte, l’attività pubblicitaria legata al mondo del giocattolo è quella nella quale ha saputo dare il meglio di sé, realizzando splendidi e creativi lavori per aziende come FILA, Bero Toys e soprattutto la storica Linea GIG. La sua collaborazione con l’azienda guidata dalla Horvat Giocattoli, durata 10 anni, dal 1976 al 1986, e successivamente replicata negli anni ’90 e 2000 per altri progetti del famoso industriale del giocattolo, ha coperto alcuni dei maggiori prodotti del divertimento per bambini come Playmobil, Micronauti, Diaclone, i primi Trasformer (senza N e senza S) e tanti altri.

Proprio in un volume autobiografico dal titolo evocativo “Dieci Anni Nel Paese Delle Meraviglie. La pubblicità per Linea GIG dal 1976 al 1986” (Phasar Edizioni, 2016), scritto a sei mani coi figli Lapo Ferrarese e Niccolò Ferrarese, aveva raccontato l’esperienza umana e professionale negli anni trascorsi occupandosi della promozione della Linea GIG.

Alternando la passione per la musica al lavoro di pubblicitario, negli anni ’80 Alberto Ferrarese ha inciso, insieme ad amici musicisti di fama nazionale e internazionale, gli LP “Gatti, Giusti & Forti – Amici in Jam Session” (1979) e “Singing Our Song” (1981) con Giampiero Giusti (già batterista del Quartetto di Lucca), Maurizio Forti (chitarrista ed ex Quartetto di Lucca) e Angel Pocho Gatti, partecipando negli anni a jam session che lo hanno portato a condividere serate con artisti del calibro di Chet Baker, Giovanni Tommaso e Antonello Vannucchi.

Negli anni 2000 si è esibito con il suo Alberto Ferrarese Quartet e Quintet in numerosi locali della Toscana fra cui lo storico Jazz Club di Firenze, collaborando in jam session con musicisti come Nicola Vernuccio, Piero Borri, Franco Santarnecchi.