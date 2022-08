Prato – Muore all’Ospedale di Massa dove era stato ricoverato pochi giorni fa per accertamenti il professor Maurizio Fioravanti, costituzionalista di chiara fama, preside della facoltà di Giurisprudenza di Firenze, presidente del PIN nella fase del suo consolidamento e sviluppo e a lungo membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio. Nato a Prato nel 1952 qui viveva con la sua famiglia. Laureato in giurisprudenza, perfezionò gli studi di diritto presso il Max Planck Institut per la storia del diritto europeo di Frankfurt am Main. Si occupava di diritto e storia costituzionale italiana e comparata, e delle nuove problematiche del diritto pubblico europeo.

Ha insegnato in varie Università italiane e come visiting professor presso l’Università di Chicago,Illinois. Importanti i suoi scritti e le pubblicazioni in materia di regolamenti, autonomie e legislazione universitaria. Ha collaborato con numerosi istituti di ricerca italiani e stranieri, ed è stato membro del comitato di redazione e del consiglio scientifico di diversi periodici italiani e stranieri,pubblicando numerose tesi scientifiche.

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni con tutta la Giunta ha pochi istanti fa espresso il proprio cordoglio alla famiglia e all’intera comunitá pratese per la scomparsa dell’illustre personalità a cui nel 2018 donó il Gigliato d’argento, la massima onorificenza della città per ringraziare il professore Fioravanti come presidente del PIN per l’impegno accademico e professionale svolto. Nello stesso anno Fioravanti fu nominato “Professore emerito” dell’Università di Firenze.

In foto: il momento della consegna del Gigliato d’argento dal sindaco Biffoni al professor Fioravanti